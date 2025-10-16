A MNB feljelentést tett a saját székháza fényűző felújítása miatt

Ráhúztak még egy szintet, kissé stílusidegen módon Fotó: Németh Dániel/444

„A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt” - olvasható a jegybank közleményében.

A székházfelújítást a volt jegybankelnök, Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám barátja, Somlai Bálint cége végezte közbeszerzés nélkül: a projekt eredetileg 54 milliárd forintos költséggel indult, de időközben másfélszeresére, bruttó 103,5 milliárd forintra drágult. A projektet korábban több hatósági és belső jelentés is bírálta: az Állami Számvevőszék és az MNB felügyelőbizottsága egyaránt túlárazottságot, hiányos dokumentációt és szabálytalan kiválasztási folyamatot állapított meg. Az MNB-nél úgy látják, a Raw Development nem végezte el maradéktalanul a szerződésben vállalt utómunkákat, ezért éltek a pénzügyi biztosítékkal.

A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint az új vezetés „elkötelezett a felelős és átlátható gazdálkodás mellett. Ennek érdekében hivatalba lépését követően mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, valamint áttekintette és racionalizálta a jegybank működését. Az új vezetés hivatalba lépése óta hangsúlyozza, hogy a jegybank a jövőben a törvényi mandátumának megfelelő tevékenységek mentén alakítja működését, az ezen kívül eső tevékenységeket mérsékli.”

A felújításhoz kapcsolódó feljelentés alapjául a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának felkérése alapján készített szakértői jelentés szolgál, amely a székház felújítását jogi, műszaki, műemléki és építésgazdasági szakértők bevonásával vizsgálta. Eszerint a jegybankot „vagyoni hátrány érte, amely alapján a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága a rendelkezésre álló valamennyi jogi eszközt igénybe veszi a felmerült kár orvoslása érdekében.”

Tegnap a Telex írt róla, hogy az MNB lehívta a Szabadság téri székházának felújítását végző Raw Development Kft. bankgaranciáját. A döntésre azért került sor, mert a fővállalkozó nem teljesítette határidőre a garanciális hibajavítási kötelezettségeit. A garancia összege információk szerint tízmilliárd forint körül lehet, amit a garanciát nyújtó banknak kell megelőlegeznie, majd behajtania a vállalkozáson. Az MNB-botrányról szóló gyorstalpalónk itt olvasható.