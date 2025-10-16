Az MMA közgyűlésének végén egy bátor ember felvetette, hogy mintha elfeledkeztek volna valakiről…

Turi Attila, az MMA elnöke beszédet mond az MMA őszi közgyûlésén a Pesti Vigadóban
Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Megválasztották a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) új rendes és levelező tagjait, valamint kiosztották a postumus honoris causa címeket a köztestület székházában tartott őszi közgyűlésen - tudósít az MTI. A rendes tagok között ott találjuk L. Simon László költő, írót is.

Az MMA elnöke mellett beszédet mondott Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára is, aki olyan mondatszörnyet hozott a világra, hogy azzal magyartanárokat lehet ijesztegetni:

„egy olyan Magyarországért dolgozunk, amely zászlóshajója az európai kultúra összetettségének, amely őszinte és magas nívóval reprezentált, és amely vallja az idézetet, miszerint korunk lényege a művészetben sűrűsödik össze”.

A közgyűlés végén azonban valami megzavarta ezt az emelkedett hangulatot, mert Tóth Klára filmesztéta napirenden kívül szót kérve „hiányolta, hogy az eseményen nem méltatták Krasznahorkai László Nobel-díját. Az írónak gratulálva kiemelte: elsősorban a művészi teljesítményre kell fókuszálni, és a Magyar Művészeti Akadémiának feladata, hogy elismerje azt, aki ilyen jelentős nemzetközi díjban részesül. Úgy fogalmazott: az írói munkásságot a nyilatkozatoktól el kell tudni választani.”

Turi Attila elnök igazat adott a felszólalónak, és elnézést kért a mulasztásért. Elmondta, hogy az MMA több felületen is gratulált az írónak, az MMA elnöksége nevében pedig külön levélben is gratulált Krasznahorkai Lászlónak.

