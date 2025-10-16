Budapesten találkozik Trump és Putyin

Jó és eredményes telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyinnal – írta a közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök. A két ország „magas rangú tanácsadói” jövő héten találkoznak. Hozzátette: „Putyin elnök és én ezután egy előre megbeszélt helyen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a »gyalázatos« háborúnak Oroszország és Ukrajna között.”

A magas rangú találkozót amerikai részről Marco Rubio külügyminiszter vezeti, de annak a helyszíne még nem ismert. A budapesti tárgyalás időpontjára sincs utalás. Trump arról is írt, hogy pénteken az Ovális Irodában fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, ahol megbeszéli vele a Putyinnal folytatott hívás részleteit és más kérdéseket.

Trump szerint a mostani telefon nagy előrelépést jelentett. A posztjában megemlítette, hogy Putyin gratulált neki és Amerikának a Közel-Keleti béke eléréséhez, ami az orosz elnök szerint évszázados álom volt. Trump úgy gondolja, hogy az a békemegállapodás elősegíti majd az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokat.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában, 2025. augusztus 15-én Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump azt írta, Putyinnal sokat beszéltek arról, hogyan kereskedik majd egymással Oroszország és az Egyesült Államok a háború után. A Fehér Ház szerint több mint két órát beszéltek egymással telefonon. Putyin különmegbízottja szerint is pozitív és eredményes volt a megbeszélés – írja a BBC. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte, a csütörtöki beszélgetést Putyin kezdeményezte, ez volt idén a nyolcadik alkalom, hogy a két elnök telefonon beszélt egymással.

Kiderült, elsőként Trump hozta szóba lehetséges helyszínként Budapestet, amit Putyin támogatott.

Orbán Viktor máris reagált a budapesti találkozó hírére: egy Facebook-posztban azt írta, „újabb nagyszerű alkalom a békére, és még csak csütörtök van”. Az X-en arról posztolt, hogy ez nagyszerű hír, és „mi készen állunk."

Orbán negyed 10 körül arról posztolt, hogy telefonon egyeztetett Trump elnökkel, és megkezdték az előkészületeket.

Magyar Péter azt írta, minden háborúban töltött perc túl drága, ezért a Tisza üdvözöl minden olyan kezdeményezést, ami a békéhez közelebb visz. Szerinte hónapokkal ezelőtt ők javasolták, hogy ha teheti, Budapest adjon otthont a tárgyalásoknak. Magyar szerint a béke csak akkor lesz valódi béke, ha a tárgyalóasztalnál minden fél tiszteletben tartja az országok függetlenségét és biztonságát.

Trump nemrég csalódott Putyinban

Trump és Putyin legutóbb augusztus 15-én tárgyalt Alaszkában, ahol érdemi áttörést nem sikerült elérni, és arról is eltérően kommunikáltak, hogy miben maradtak.

Trump az utóbbi időben arról beszélt, nagyot csalódott Putyinban, és azt fontolgatja, hogy Tomahawk rakétákat ad Ukrajnának. A nemzetközi sajtó a Trump-Putyin telefon előtt arról írt, hogy ez a kérdés az első helyre kerül a pénteki Trump-Zelenszkij tárgyaláson.

Trump arról már korábban döntött, hogy komolyabb hírszerzési információkat oszt meg Amerika annak érdekében, hogy távoli orosz energetikai infrastruktúrát is be tudjanak célozni az ukránok.