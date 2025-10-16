Elrendelték Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyik volt cégének felszámolását

A cégnyilvántartásban „felszámolás alatt” státuszba került két, a magyar vasúti járműgyártásban kulcsszerepet betöltő vállalat, a Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft., valamint a Ganz-Mavag International (GMVI) Kft. – írja a Szabad Európa. A két bajba jutott vállalkozás nemrég levélben közölte üzleti partnereivel: egyelőre nem tudnak fizetni nekik.

A GMVI egy olyan vállalatcsoport központi szereplője, amelynek része a Dunakeszi Járműjavító Kft. is. Ez utóbbiban volt tulajdonos 2020-ban egy idei Szalay-Bobrovniczky Kristóf mostani honvédelmi miniszter az orosz állami Transmashholding csoport társaságában. Akkoriban a cég gyorsan el is nyert egy több mint 30 milliárdos állami megbízatást.

A lap szerint az egész magyar vasút megérezheti a cégek bedőlését, hiszen például Dunakeszin végszerelték az emeletes KISS-motorvonatok középső kocsijait, emellett komoly javítókapacitást jelentettek, jelentenek szerződött partnerként a MÁV-nak. A csődnek komoly hatása lenne a térségi foglalkoztatásra is, hiszen a cégek csaknem 700 embert foglalkoztatnak. Felidézik: a cégcsoport azután került nehéz helyzetbe, hogy egy Egyiptomnak szánt, 1350 darabos személyvagon-üzletből a Transmashholding kiszorult az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt.

A pénzügyi konszolidációhoz a lap szerint 40 milliárd forint kellene. A kormány nyáron több döntést is hozott a cég megmentéséről, de a lap egy forrása szerint elképzelhető, hogy az állam mégsem akar ennyi pénzt tenni „a jelenleg is kormányközeli üzleti körök tulajdonában álló cégcsoport megmentésébe”.