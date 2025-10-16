Elsőre elbukott a Sziget megmentésének terve a fővárosban

Nem ment át a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottságán az a javaslat, hogy megszüntessék a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást - írta a főpolgármester. A Fidesz nemmel szavazott, a Tisza Párt tartózkodott az ülésen.

A szerződés felmondását a Sziget Fesztivál vezérigazgatója kezdeményezte a fővárosnál, arra hivatkozva, hogy a külföldi tulajdonos úgy döntött, a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. És miután a fővárossal kötött szerződés alapján jövőre is fizetni kellene akkor is, ha nincs fesztivál, inkább felmondanák azt, de próbálják megoldani, hogy új konstrukcióban folytatódhasson a Sziget.

Karácsony a bizottsági döntés után arról írt, nem mindenkinek sikerült pontosan megértenie a Sziget Fesztivál helyzetét és jövőjét.

„A dolog viszonylag egyszerű: új hatósági szerződést nem lehet kötni addig, sőt, kérelmet sem lehet jogszerűen benyújtani addig, amíg a régi hatósági szerződés hatályban van. Tudjuk, hogy a régi hatósági szerződés alapján a Szigetet a sokmilliárdos veszteséget felhalmozott külföldi tulajdonos jövőre már nem szervezi meg. Ha tehát akarunk jövőre új, magyar tulajdonosokkal Sziget Fesztivált, akkor a régi szerződést meg kell szüntetni, majd utána újat kell kötni.”

Karácsony szerint ez nem olyan bonyolult, viszont miután a bizottság többsége nem szavazta meg a javaslatot, megakadályozták az új szerződés megkötésének folyamatát.

Holott nincs már sok idő, ha októberben nem kezdik el a jövő évi fesztiválra a jegyárusítást, gazdaságilag lehetetlenné válik a Sziget.

Azt nem érti, hogy a javaslat miért nem ment át, de kezdeményezi, hogy a Tulajdonosi Bizottság üljön össze újra, vegye napirendre újra a kérdést.

„Hívjanak szakértőket, kérjenek segítséget, tegyenek bármit, csak ne kövessék el azt a hibát, hogy megfosztanak sok ezer embert a szabadság élményétől, Budapestet pedig egy kulturális értéktől.”