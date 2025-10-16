„Fehér tigris” élőben közvetítette egy 13 éves fiú halálát, miután rávette, hogy ölje meg magát

A szülei házában tartóztattak le egy 21 éves hamburgi férfit, akit a hatóságok azzal vádolnak, hogy ő vett rá egy 13 éves amerikai fiút az öngyilkosságra, majd élőben online közvetítette a fiú haláltusáját - írja a Guardian. A német ügyészség szerint a férfi több országból csalt be gyerekeket egy „764” néven működő online bántalmazói hálózatba.

A „White Tiger” felhasználói néven regisztrált férfi eszerint több mint 30 gyermeket használt ki online szexuális visszaélések, manipuláció és kizsákmányolás révén. Egy 13 éves amerikai fiút 2022-ben arra is rávett, hogy öngyilkosságot kövessen el, amit élőben közvetítettek.

A hamburgi ügyészség 204 pontban emelt vádat. Szerintük „White Tiger” online csetekben és játékokban keresett sebezhető gyerekeket és tinédzsereket, bizalmi kapcsolatot épített ki velük, majd kihasználta őket, hogy szexuális tartalmakat készítsenek vagy önbántalmazást kövessenek el videón.

A Zeit szerint az ügy a német hatóságok kudarca is, a gyermekek kizsákmányolása ellen küzdő amerikai hatóság ugyanis már 2021-ben értesítette őket arról, hogy az adataik szerint egy „White Tiger” nevű férfi valószínűleg Hamburgból tevékenykedik. A férfi Discordon folytatott beszélgetéseiből egy 40 oldalas dokumentumot is átadtak, melyek azt tanúsították, hogy fiatal tinédzser lányokat próbál rávenni az öngyilkosságra. A férfit már ekkor beazonosították és ki is kérdezték, de bizonyítékok híján nem tartóztatták le - erre csak négy év elteltével került sor.

