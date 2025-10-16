Felhívott a lakására egy hajléktalant, sütött neki egy pizzát, majd mikor enni kezdett, megölte

Előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt tizenöt év fegyházra ítélte a Pécsi Törvényszék M. T. P.-t, aki megölt egy hajléktalant.

A bíróság közleménye szerint a vádlott rövid időn belül két családtagját is elveszítette, majd édesanyjával együtt új lakásba költözött Pécsen. A fiú zárkózott lett, elszigetelődött a környezetétől. Egészségügyi problémái miatt orvosi és pszichológusi kezelést is kapott. Nemcsak a felírt gyógyszereket szedte, hanem az anyja nyugtatóit is, és rászokott az alkoholra.

Részegen agresszív volt, többször az anyjával is. 2023-ban elkezdett erőszakos, nyomasztó hatású, gyilkosságokkal teli filmeket nézni. A kedvenc filmje egy amerikai sorozatgyilkosról szólt, próbálta őt megjelenésében is utánozni.

Foglalkoztatta a gyilkosság, az ilyen gondolatait felmondta a telefonjára. Abban az évben felvették az egyetem kommunikáció és média szakára, elment a gólyatáborba is, ahonnan hajnalban hívták az anyját, hogy a fiú nem szavahihető és megbízható, vigye őt haza.

Hajnal negyed 3-ra értek haza, majd az anya egyedül hagyta a zaklatott állapotban lévő fiát. A fiú bevett több nyugtatót, majd elment otthonról, majd egy kis idő múlva találkozott egy hajléktalannal, akit azzal az ürüggyel hívta fel a lakásába, hogy enni kap, de valójában meg akarta ölni.

A hajléktalan elfogadta a meghívást. A fiú a konyhában ültette le a hajléktalant, kisütött egy gyorsfagyasztott pizzát. Mikor a hajléktalan enni kezdett, fogott egy kalapácsot, és fejbe verte. A sértett próbált védekezni, kicsit dulakodtak is, de a fiú többször is fejbe verte a kalapáccsal, mire a hajléktalan a földre került, és már nem tudta magát megvédeni. Ekkor vette elő a fiú a 21 centi pengehosszúságú konyhakést, amivel háromszor mellkason szúrta a hajléktalant, aki a helyszínen meghalt.

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész súlyosabb büntetést kért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. (Kapcsolt kép: Matthias Balk/ dpa Picture-Alliance via AFP)