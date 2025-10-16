Gyorsan eltüntette a kínos ákosos bakit a közmédia

Leszedték a Hirado.hu-ról azt az interjút, amin Ákos helyett egy másik zenészt, Dobrády Ákost, a TNT énekesét mutatták a háttérben.

A beszélgetésben az Ákosról szóló filmet reklámozták, a műsorvezető a film rendezőjét kérdezte. A kínos pillanat rögtön az elején láthatóvá válik.

Ilyen volt:

Ilyen lett:

A videó a Médiaklikk oldalán sincs fönt. A filmet nagyon nyomja a köztévé, a Duna Család-barát magazinjában maga Kovács Ákos Kossuth-díjas dalszerző, énekes, előadóművész és Hábermann Jenő producer beszélt róla.