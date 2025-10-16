Hahó, értelmiségiek! Torghelle Sándor nyerte Az Árulókat

Miután bejelentették, hogy mégsem lesz médiatörténeti per abból, hogy Hajdú Péter érti-e egy társasjáték szabályait vagy sem, az is kiderült, hogy ki nyerte meg az RTL gyilkosos játékrealityjét, Az Árulókat:

Torghelle Sándor, volt válogatott focista és Schoblocher Barbara énekesnő.

Fejenként több mint hétmillió forinttal távoztak a játékból, mint az utolsó, életben maradt ártatlanok.

Schoblocher Barbara és Torghelle Sándor Fotó: RTL

Aki valami megmagyarázhatatlan felindulásból úgy kattintott erre a hírre, hogy fogalma sincs, miről van szó, de még mindig itt van, annak gyorsan elmondom, hogy ez egy taktikai-pszichológiai-bűnügyi reality, gyakorlatilag ugyanaz, mint a gólyatáborokból jól ismert gyilkosos játék, csak itt kamerák vannak, és aztán leadják a tévében, plusz jelen esetben híresebb emberek a játékosok.

A játék lényege röviden annyi, hogy bezárnak egy kastélyba két tucat embert, akik közül titokban kiválasztanak pár gyilkost, akiknek minden éjjel meg kell ölniük – ki kell szavazniuk – valakit, a többieknek pedig le kell leplezni őket, vagyis nekik is minden este ki kell szavazniuk valakit. Ha mázlijuk van, akkor gyilkost/árulót szavaznak ki, ha nem, akkor ártatlant küldenek haza.

A csütörtök esti, utolsó részben sikerült megszabadulni mindkét gyilkostól, a bűvész Hajnóczy Somától és Veiszer Alindától is, hogy a végén csak két ártatlan maradjon, a már említett Torghelle és Schoblocher.

Kifejezetten izgalmas volt, hogy az úgynevezett értelmiségi vonalat képviselő játékosok a játék nagyrészében teljesen vakon voltak, ellenben Torghelle Sándorral, aki szépen csendben, szinte a kispadon ülve (bocsánat) nyomozta végig a műsort, és gyakorlatilag egyedüliként szinte minden alkalommal gyilkosra szavazott.