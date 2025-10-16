Hajdúnak mégsem kell kötbért fizetnie, médiatörténeti per sem lesz abból, hogy érti vagy sem egy társasjáték szabályait

Hajdú Péternek nem kell kötbért fizetnie és per sem lesz, a tévésnek sikerült megegyeznie az RTL-en futó műsor, Az Árulók gyártójával.

A gyártócég és a műsor producere az október 6-án adásba kerülő rész után közölte, hogy Hajdú szabályt szegett, és emiatt kötbért kell fizetnie. Ennek örömére Hajdú Péter, az RTL és a csatorna gyilkosos játékrealityjének ügye az elmúlt hetekben odáig fajult, hogy Hajdú több Facebook-videóban beszélt arról, hogy „karaktergyilkosság” folyik ellene, illetve az RTL producere is hosszú videóban magyarázta el Az Árulók című című taktikai-pszichológiai-bűnügyi reality játékszabályait, amiket szerinte Hajdú Péter egész egyszerűen nem értett meg.

A vitának először az lett a vége, hogy „tali a bíróságon”, de most úgy néz ki, mégis sikerült megegyezni, így nem lesz médiatörténeti bírósági ügy abból, hogy Hajdú érti vagy sem egy társasjáték szabályait.

„Megígértem, hogy beszámolok nektek Az Árulók műsor miatt felmerült játékszabály-sértéssel kapcsolatos fejleményekről. Nos, sikerült leülnünk az RTL-lel és a műsorgyártó céggel, és megbeszéltük a kialakult problémát. Elmondtam, hogy én miért mondtam azt, és miért értelmeztem úgy, hogy ahogy fogalmaztam az Igazság Körében, az belefért a játékszabályzat kereteibe. Megértettem azt is, hogy ők miért gondolták azt, hogy én megszegtem a játékszabályzatot” – kezdi videóját Hajdú.

Majd elmondta azt is, hogy „esze ágában sem volt megsérteni” Nyári Gábort, a műsor producerét. „Gáborral is tisztáztuk, hogy a köztünk kialakult konfliktus az nem személyes ellentét, hanem a játékszabályzat értelmezése kapcsán pattantunk egymásnak. Szóval a jó hírem az, hogy megállapodtunk, és nem lesz per, és nem kell kötbért sem fizetnem. És van egy tanulsága ennek az ügynek: ha legközelebb látjátok vagy halljátok a »Te is fiam, Brutus!« idézetet, akkor gondoljatok arra, hogy mennyivel könnyebb a problémákat tárgyalóasztalnál, személyesen megbeszélni. A csatorna, a műsorgyártó részéről és az én részemről is ezt az ügyet lezártnak tekintjük.”

Fotó: Hajdú Péter/Facebook

Hajdú mindezt egy „Te is fiam, Brutus” feliratú pólóban mondta el, amin a saját arcképe látható. Hajdú Péter a gyilkosos játékban ugyanis áruló, vagyis gyilkos volt, és kiesése pillanatában gyakorlatilag elmondta a bentmaradt játékosoknak, hogy az, aki őt „elárulta”, szintén gyilkos volt.