Háromezer brit perli a Johnson & Johnsont, mert a vád szerint a híres babahintőporuk rákkeltő azbesztet tartalmazott

Fotó: FIRDOUS NAZIR/NurPhoto via AFP

Háromezer ember adott be közös keresetet a Johnson & Johnson (J&J) ellen az Egyesült Királyságban. Azzal vádolják a világ egyik legismertebb gyógyszeripari cégét, hogy a híres babahintőporuk rákkeltő anyagokat tartalmazott, és erről ők is tudtak.

A bíróságra benyújtott dokumentumok szerint a J&J a hatvanas évektől kezdve kapott arról jelzéseket, hogy a zsírkő alapú babahintőpora egyes esetekben azbeszttel szennyezett, amelyről már akkor is tudható volt, hogy rákot okozhat. Miután 2018-ban a sajtóban megjelentek belső dokumentumok és levelezések, amelyek arra utaltak, hogy a cég vezetői tudtak erről a kockázatról, sorra indultak a kártérítési perek, az Egyesült Államokban már több milliárd dollárnyi kártérítést ítéltek meg a bíróságok. A J&J valószínűleg megtámadja a döntéseket.

Az egyik amerikai perben tanúvallomást tett Dr. Steve Mann, a J&J toxikológiai részlegének volt igazgatója is, aki elismerte, hogy nem minden tesztadatot ismert meg, mielőtt biztonságosnak minősített termékeket, illetve hogy kapott olyan teszteredményeket, amelyek azbeszt jelenlétét mutatták ki a babahintőporban. Nehezen érhető módon, állítása szerint, erről nem tájékoztatta sem a vezetőséget, sem a szabályozó hatóságokat. A bíró megjegyezte, hogy a vállalat is tudott arról, hogy léteznek biztonságosabb alternatívák, például a kukoricakeményítő, a J&J mégis folytatta a zsírkő alapú termékek értékesítését 2020-ig az Egyesült Államokban és 2023-ig az Egyesült Királyságban.

A J&J azt írta: „Mélyen együttérzünk a rákban szenvedő emberekkel. Megértjük, hogy ők és családtagjaik válaszokat akarnak – ezért is olyan fontosak a tények.” Ragaszkodnak hozzá, hogy a hintőpor biztonságát „független és vezető laboratóriumok, egyetemek, valamint az Egyesült Királyságban és világszerte működő egészségügyi hatóságok” több éves tesztelése támasztja alá, és az „megfelel minden szükséges szabályozási előírásnak, nem tartalmaz azbesztet és nem okoz rákot”. (BBC)