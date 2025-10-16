Már ugyanannyi az AI által generált tartalom a neten, mint az ember által létrehozott

Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS/NurPhoto via AFP

Nagyjából ugyanannyi netes tartalmat állítanak elő az emberek, mint a mesterséges intelligencia – derül ki a Graphite nevű cég elemzéséből, amelyet az Axios mutatott be. A lap azt is elmagyarázza, miért nehéz ilyen becslésekbe bocsátkozni.

A kutatók már régóta attól tartanak, hogy az AI által létrehozott online információ túlsúlyba kerül az emberi eredetű tartalommal szemben, és akkor a nagy nyelvi modellek, úgymond, megfulladhatnak a saját kipufogógázukban, és összeomolhatnak. Az Europol 2022-es becslése szerint 2026-ra az online tartalom 90 százalékát mesterséges intelligencia fogja generálni.

A Graphite 65 ezer, 2020 és 2025 között online közzétett URL-t elemzett, és azt találta, hogy az AI által generált cikkek aránya a ChatGPT 2023-as bevezetése után meredeken emelkedett, 2024 novemberében rövid ideig meghaladta az emberek által írt cikkekét. Azóta a két halmaz nagyjából ugyanakkora. Az is fontos, hogy a Google keresőben rangsorolt cikkek 86 százalékát emberek írták, ahogy a ChatGPT és a Perplexity által hivatkozott cikkek 82 százalékát is. Amikor AI által generált cikkek megjelennek a Google keresőben, azok általában hátrébb sorolódnak, mint amit emberek írtak.

De ezeket az eredményeket érdemes távolságtartással kezelni. Azt ugyanis az Axios is részletesen kifejti az általa ismertetett kutatásról, hogy a pontosságáért senki nem szavatol. A Graphite egy Surfer nevű mesterséges intelligencia detektort használt, és azt ráeresztette a Common Crawl nevű, több mint 300 milliárd weboldalt tartalmazó, nyílt forráskódú adatbázisra. A Graphite próbálta letesztelni a Surfer pontosságát, és 4 százalékot hibahatárt talált, de ez sem szentírás.

Kutatók arról beszéltek az Axiosnak, hogy mai eszközökkel és definíciókkal nem lehet pontosan felmérni a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmak arányát. Már csak azért is nehéz szétválasztani az emberi és a gépi tartalmakat, mert az emberek egyre inkább együttműködnek a mesterséges intelligenciával, bevonják a munkába, például ehhez a cikkhez is használtam fordítóprogramot. „Jelenleg ez inkább szimbiózis, mint ellentét” – mondta Stefano Soatto, a UCLA informatika professzora. Nem minden mesterséges intelligenciával létrehozott tartalom minősül spamnek – mondta a Google szóvivője. Az emberek egyelőre emberek által írt szövegeket szeretnek inkább olvasni, tette hozzá az Axios emberek iránt elfogult szerzője.