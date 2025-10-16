Mit üzen Varga Judit az asztalosműhelyből?

Az elmúlt pár hónapban a kormánypártok és személyesen Orbán Viktor is zavarba ejtően sokat dicsérte Varga Juditot. A volt igazságügyi miniszter visszatérésének lebegtetése a nekünk nyilatkozó elemzők szerint kellemetlen lehet a Fidesz fő politikai ellenfelének, Varga korábbi házastársának, Magyar Péternek, ugyanakkor a kormányoldal is nagyot kockáztat azzal, hogy ezzel megint ráirányítja a figyelmet a kegyelmi ügy máig megválaszolatlan kérdéseire.
Ami feltűnő, hogy miközben a miniszterek már egymással vitatkoznak, Orbánnak is ellentmondva, annyira nyomják a témát, hogy visszatérjen-e a politikába Varga, maga az érintett nem szólalt meg, mi is hiába kerestük.
Aztán jött Windisch László és a közös szelfi:
A képhez annyit írt csak az Állami Számvevőszék elnöke: „Szerintem...”
Vagyis egy szándékosan többértelmű üzenet mellett döntöttek: Varga reagál is meg nem is, és hogy mit, azt lehet találgatni. Ezzel most megüzente, hogy marad az asztaloskodásnál, a civil életnél a volt miniszter? Vagy ő is csak pörgeti tovább a fideszes spint? Vagy Magyart akarja idegesíteni?
A volt miniszter legutóbb a Völner-Schadl ügy májusi tárgyalása után nyilatkozott, és arra a kérdésre, hogy visszatér-e a közéletbe, azt mondta: „ha ebben a versenyben, amiben egy olyan ember, mint ez a Magyar Péter nevű képződménynek is adnak pontokat, akkor ebben a versenyben nem akarok indulni”.
Windisch és Varga kapcsolatáról tavaly óta lehetett tudni, fotózták is őket együtt rendezvényeken, a nyilvános közösségi oldalaikon azonban sokáig nem posztoltak magukról, az Állami Számvevőszék elnöke csak nyáron rakta ki az első közös szelfit. Varga eleve hosszú médiaszünetet tartott a Magyar Péter körüli balhék után, és csak az asztalosvizsgájával jelentkezett júniusban.
Frissítés: a Telex megkérdezte Windischet, hogy kinek és mit akart üzenni. Az ÁSZ-elnök válaszolt, de kínosan ügyelt rá, hogy fenntartsa a kétértelműséget: „Senkinek semmit. Mindenki tetszés szerint befejezheti a gondolatot, ha akarja. Én magam is többféleképp el tudom képzelni a mondatot. Például úgy, hogy szerintem a tisztességgel végzett kétkezi alkotómunka boldoggá tesz. Pláne, ha az ember ezt az örömöt a Társával is meg tudja osztani.”
Kétélű fegyver lehet a volt politikus visszahozatala: fel lehet építeni egy sztorit vele Magyar Péter ellen, de közben újból fókuszba helyezné a kegyelmi ügyet. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont, és Hann Endre a Medián ügyvezető igazgatója is úgy vélik, a Fidesz kétségbeesését és gyengeségét mutatja az ötlet.
„Nekem ne mondjon magyar adófizetőként ilyet egy miniszter, hogy a papírok összekeveredtek, mert ez a full alkalmatlanság” – mondta Lázár, aki „semmilyen szinten” nem várja vissza Varga Juditot a Fideszbe.
Lázár János új verziót dobott be az eddigi kormányzati magyarázathoz képest: szerinte Varga Judit elkeveredett papírokkal magyarázta, miért írta alá K. Endre kegyelmét. Orbán Viktor viszont eddig az alkotmányos szokásjogról beszélt.
Az Állami Számvevőszék hivatalosan független szerv, ami többek között a kampányköltéseket is vizsgálja. Saját etikai kódexük szerint is kiemelten fontos, hogy érzelmek ne befolyásolják a részrehajlás nélküli munkát.
Egészen a Zala megyei Szentgyörgyvölgyig utaztak az előadásért.
Süt a nap, a világ és az élet gyönyörű, soha ne add fel a reményt, írta a Számvevőszék elnöke arról, hogy nemrég még leukémiával küzdött.
Köszöni a tanárainak és az osztálytársainak, hogy beléphetett „egy nemes hagyományokkal és emberséggel teli csodavilág kapuján”.