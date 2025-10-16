Több tízmilliárdot kereshetett a Tiborcz Istvánhoz köthető kör azon, hogy az állam napelemparkot vett tőlük

Az állami MVM Zöld Generáció Zrt. tavaly nyáron vett meg egy sor, napelemparkot üzemeltető céget. A vállalat szűkszavú közleményéből annyi derült ki, hogy „a megkötött szerződésekkel összesen 249 MWp beépített teljesítményű naperőmű” kerül az MVM Csoport tulajdonába. A 444 akkori információi szerint ez a méret igen nagynak és értékesnek tekinthető, „egy ekkora kapacitás nagyjából 400-450 hektárt foglalhat el, az ügylet értéke pedig nagyságrendileg 250 millió euró, vagyis jelenlegi árfolyamon majdnem 100 milliárd forint lehet” – írtuk.

Arra, hogy pontosan mely cégeket és mennyiért vette meg az MVM Zöld Generáció, egyelőre nem kaptunk választ, viszont megnéztük az eddig beazonosított cégek beszámolóját, és kiderült, hogy a Tiborcz Istvánhoz különböző módokon köthető vállalkozások

összesen legalább 23,6 milliárd forint nyereséggel zárták az állammal kötött üzletet.

Az általunk beazonosított cégek közül a két legnagyobb az Innovolt és a Tatooine Solarpark. Mindkét cégnek fele részben tulajdonosa a Green Energy Investhor, ami a VálaszOnline korábbi cikke szerint a Tiborcz István köréhez köthető Central European Opportunity Magántőkealap tulajdonában van. Ezeken túl a gyürei napelempark mögött álló négy céget is megvette az MVM (Solar Engine, Finasys Solarpark, Napraforco-Operation és Békés Solar), ezen cégek tulajdonosai pedig Tiborcz korábbi üzlettársai.

Tiborcz István Fotó: Kovács Bendegúz/444

Az érintett napelemparkokat egyébként még 2017 környékén kezdte el összevásárolni Adnan Polat, az egyik leggazdagabb török, aki már akkor üzleti kapcsolatban állt Tiborcz Istvánnal. A Magyar Narancs írta meg 2017-ben, hogy a Polat által összevásárolt napelemparkok a miniszterelnök vejénél köthetnek ki, aki szintén akkoriban kezdett napelemes cégeket vásárolni. 2020 végén Polat aztán valóban megvált egy sor napelemes érdekeltségétől, melyek végül Tiborcz közelében landoltak. Ezekkel együtt tavaly már a Tiborcz István BDPST Csoportjának címére bejelentett, magántőkealapok által birtokolt cégek váltak a piac legnagyobb szereplőjévé a HVG összesítése szerint.

A napelemparkokat tavaly az MVM-nek eladó cégek üzleti beszámolóiból az is kiderül, hogy mennyit kerestek azon, hogy üzleteltek az állammal. A „bejelentett részesedések értékesítéséből származó árfolyamnyereség” soron ugyanis fel kell tüntetniük, mennyi profitjuk származott cégeik értékesítéséből – ez tehát nem azt jelenti, hogy mennyit kaptak a cégekért, hanem azt, hogy mennyivel kaptak többet annál, mint amilyen értéken ők nyilvántartották könyveikben a vállalatokat.

Ezek alapján a Green Energy Investhor 15,5 milliárd forintot kereshetett azon, hogy eladta az államnak az Innovoltban és a Tatooine-ban lévő, 50-50 százalékos tulajdonrészét.

Az MVM mindkét céget teljes egészében megvásárolta. A Tatooine másik tulajdonosára még visszatérünk, az Innovolt másik felét pedig a Voyager Magántőkealap adta el (nem tudni, mennyit nyertek rajta, mert a magántőkealapok pénzügyi adatai nem nyilvánosak), ezt a Mol Vagyonkezelő tulajdonában lévő alapkezelő igazgatta.

Főként ennek köszönhetően a Tiborczhoz köthető cég tavaly 16,4 milliárd profitot termelt, melyet a tulajdonosok szinte teljes egészében ki is vettek osztalékként (a Green Energy-ben a Tiborcz-féle tőkealap mellett Ritter Antal Ferenc 0,95 százalékos tulajdonos a cégben).

A 15,5 milliárd forintos nyereség olyan, mintha az MVM évtizedekre előre kifizette volna a két cég várható profitját az eladóknak, akiknek így már nem kell a jövőbeli esetleges bizonytalanságokat és kockázatokat sem vállalniuk. Az elmúlt két évben ugyanis a Tatooine 1,2-1,2 milliárd forint profitot ért el, és 10 milliárdos hitelállománya volt 2024 végén. Az Innovolt pedig 2021 óta 3,8 milliárd veszteséget halmozott fel (egyszer volt nyereséges, 2023-ban, akkor 300 millióval), ami mellett 39 milliárd forintos hitelállománnyal rendelkezett.

Nagy méretű napelem-parkot venne az állam Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Megkeresésünkre a Green Energy Investhor annyit válaszolt, hogy az Innovoltban és a Tatooine-ban meglévő üzletrészüket portfóliójuk átstrukturálása miatt értékesítették. A többi kérdésünkre nem válaszoltak, mondván, azok az információk nem nyilvánosak, és nem is akarják közölni velünk a részleteket.

Az állami felvásárlás másik nagy nyertese az LPBF Holding volt, övék volt ugyanis a Tatooine másik 50 százaléka, melyen túl két másik napelemes céget is eladtak az államnak: a Napraforco-Operationt és a Finasys Solarparkot. A három társaság értékesítéséből származó nyeresége majdnem 7 milliárd forint volt az LBPF-nek.

Az LBPF tulajdonosai fele-fele részben Dr. Mag Gusztáv ügyvéd mint bizalmi vagyonkezelő és a Coactor Kft. Ez utóbbi egy cégbírósági papír szerint a Tiborcz üzleti köréhez sorolt Figura Ferencé. A Finasysben tulajdonos volt még egy bizonyos Baji Bonita is, aki a kezdetektől benne van ebben a napelemes bizniszben, és a lakcíme megegyezik Figura Ferencével.

Ezen túl a Solar Engine-t az a Sájer Gábor értékesítette az államnak, aki Tiborcz hírhedt közvilágítási cégének, az Eliosnak volt az ügyvezetője, ő 532 milliót keresett az üzleten. A Békés Solar pedig Dicső László Tiborcz-közeli üzletember birtokában volt, ő 595 millió forinttal lett gazdagabb az MVM-mel kötött üzlet után. Ezek a nyereségek is azt jelentik, hogy mintegy tíz-tizenöt évnyi remélt profitot vághattak zsebre – az üzemeltetés kockázata nélkül.

Rövid időn belül ez a napelemes felvásárlás volt a második olyan üzlet, melyben az állam Tiborcz közeléből vásárolt fel nagy projekteket. Az emlékezetes 600 milliárd forintos irodaház-biznisznek része volt a Tiborczhoz köthető egyik magántőkealap is, a Dürer Park beruházás révén.

Érdeklődtünk az MVM Zöld Generációnál is a vásárlások részleteiről, de választ nem kaptunk. Írtunk a BDPST-nek is, hogy megkérdezzük, Tiborcz István részt vesz-e a Green Energyvel kapcsolatos döntéshozatalban, de válasz helyett ismét elküldték júliusi levelüket, melyben azt írták: többé nem kívánnak reagálni a 444-nek.