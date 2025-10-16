Több tízmilliárdot kereshetett a Tiborcz Istvánhoz köthető kör azon, hogy az állam napelemparkot vett tőlük

Az állami MVM Zöld Generáció Zrt. tavaly nyáron vett meg egy sor, napelemparkot üzemeltető céget. A vállalat szűkszavú közleményéből annyi derült ki, hogy „a megkötött szerződésekkel összesen 249 MWp beépített teljesítményű naperőmű” kerül az MVM Csoport tulajdonába. A 444 akkori információi szerint ez a méret igen nagynak és értékesnek tekinthető, „egy ekkora kapacitás nagyjából 400-450 hektárt foglalhat el, az ügylet értéke pedig nagyságrendileg 250 millió euró, vagyis jelenlegi árfolyamon majdnem 100 milliárd forint lehet” – írtuk.
Arra, hogy pontosan mely cégeket és mennyiért vette meg az MVM Zöld Generáció, egyelőre nem kaptunk választ, viszont megnéztük az eddig beazonosított cégek beszámolóját, és kiderült, hogy a Tiborcz Istvánhoz különböző módokon köthető vállalkozások
összesen legalább 23,6 milliárd forint nyereséggel zárták az állammal kötött üzletet.
Az általunk beazonosított cégek közül a két legnagyobb az Innovolt és a Tatooine Solarpark. Mindkét cégnek fele részben tulajdonosa a Green Energy Investhor, ami a VálaszOnline korábbi cikke szerint a Tiborcz István köréhez köthető Central European Opportunity Magántőkealap tulajdonában van. Ezeken túl a gyürei napelempark mögött álló négy céget is megvette az MVM (Solar Engine, Finasys Solarpark, Napraforco-Operation és Békés Solar), ezen cégek tulajdonosai pedig Tiborcz korábbi üzlettársai.
Az érintett napelemparkokat egyébként még 2017 környékén kezdte el összevásárolni Adnan Polat, az egyik leggazdagabb török, aki már akkor üzleti kapcsolatban állt Tiborcz Istvánnal. A Magyar Narancs írta meg 2017-ben, hogy a Polat által összevásárolt napelemparkok a miniszterelnök vejénél köthetnek ki, aki szintén akkoriban kezdett napelemes cégeket vásárolni. 2020 végén Polat aztán valóban megvált egy sor napelemes érdekeltségétől, melyek végül Tiborcz közelében landoltak. Ezekkel együtt tavaly már a Tiborcz István BDPST Csoportjának címére bejelentett, magántőkealapok által birtokolt cégek váltak a piac legnagyobb szereplőjévé a HVG összesítése szerint.
A napelemparkokat tavaly az MVM-nek eladó cégek üzleti beszámolóiból az is kiderül, hogy mennyit kerestek azon, hogy üzleteltek az állammal. A „bejelentett részesedések értékesítéséből származó árfolyamnyereség” soron ugyanis fel kell tüntetniük, mennyi profitjuk származott cégeik értékesítéséből – ez tehát nem azt jelenti, hogy mennyit kaptak a cégekért, hanem azt, hogy mennyivel kaptak többet annál, mint amilyen értéken ők nyilvántartották könyveikben a vállalatokat.
Ezek alapján a Green Energy Investhor 15,5 milliárd forintot kereshetett azon, hogy eladta az államnak az Innovoltban és a Tatooine-ban lévő, 50-50 százalékos tulajdonrészét.
Az MVM mindkét céget teljes egészében megvásárolta. A Tatooine másik tulajdonosára még visszatérünk, az Innovolt másik felét pedig a Voyager Magántőkealap adta el (nem tudni, mennyit nyertek rajta, mert a magántőkealapok pénzügyi adatai nem nyilvánosak), ezt a Mol Vagyonkezelő tulajdonában lévő alapkezelő igazgatta.
Főként ennek köszönhetően a Tiborczhoz köthető cég tavaly 16,4 milliárd profitot termelt, melyet a tulajdonosok szinte teljes egészében ki is vettek osztalékként (a Green Energy-ben a Tiborcz-féle tőkealap mellett Ritter Antal Ferenc 0,95 százalékos tulajdonos a cégben).
A 15,5 milliárd forintos nyereség olyan, mintha az MVM évtizedekre előre kifizette volna a két cég várható profitját az eladóknak, akiknek így már nem kell a jövőbeli esetleges bizonytalanságokat és kockázatokat sem vállalniuk. Az elmúlt két évben ugyanis a Tatooine 1,2-1,2 milliárd forint profitot ért el, és 10 milliárdos hitelállománya volt 2024 végén. Az Innovolt pedig 2021 óta 3,8 milliárd veszteséget halmozott fel (egyszer volt nyereséges, 2023-ban, akkor 300 millióval), ami mellett 39 milliárd forintos hitelállománnyal rendelkezett.
Megkeresésünkre a Green Energy Investhor annyit válaszolt, hogy az Innovoltban és a Tatooine-ban meglévő üzletrészüket portfóliójuk átstrukturálása miatt értékesítették. A többi kérdésünkre nem válaszoltak, mondván, azok az információk nem nyilvánosak, és nem is akarják közölni velünk a részleteket.
Az állami felvásárlás másik nagy nyertese az LPBF Holding volt, övék volt ugyanis a Tatooine másik 50 százaléka, melyen túl két másik napelemes céget is eladtak az államnak: a Napraforco-Operationt és a Finasys Solarparkot. A három társaság értékesítéséből származó nyeresége majdnem 7 milliárd forint volt az LBPF-nek.
Az LBPF tulajdonosai fele-fele részben Dr. Mag Gusztáv ügyvéd mint bizalmi vagyonkezelő és a Coactor Kft. Ez utóbbi egy cégbírósági papír szerint a Tiborcz üzleti köréhez sorolt Figura Ferencé. A Finasysben tulajdonos volt még egy bizonyos Baji Bonita is, aki a kezdetektől benne van ebben a napelemes bizniszben, és a lakcíme megegyezik Figura Ferencével.
Ezen túl a Solar Engine-t az a Sájer Gábor értékesítette az államnak, aki Tiborcz hírhedt közvilágítási cégének, az Eliosnak volt az ügyvezetője, ő 532 milliót keresett az üzleten. A Békés Solar pedig Dicső László Tiborcz-közeli üzletember birtokában volt, ő 595 millió forinttal lett gazdagabb az MVM-mel kötött üzlet után. Ezek a nyereségek is azt jelentik, hogy mintegy tíz-tizenöt évnyi remélt profitot vághattak zsebre – az üzemeltetés kockázata nélkül.
Rövid időn belül ez a napelemes felvásárlás volt a második olyan üzlet, melyben az állam Tiborcz közeléből vásárolt fel nagy projekteket. Az emlékezetes 600 milliárd forintos irodaház-biznisznek része volt a Tiborczhoz köthető egyik magántőkealap is, a Dürer Park beruházás révén.
Érdeklődtünk az MVM Zöld Generációnál is a vásárlások részleteiről, de választ nem kaptunk. Írtunk a BDPST-nek is, hogy megkérdezzük, Tiborcz István részt vesz-e a Green Energyvel kapcsolatos döntéshozatalban, de válasz helyett ismét elküldték júliusi levelüket, melyben azt írták: többé nem kívánnak reagálni a 444-nek.
Ezúttal az MVM egy állami hitelből is fejlesztett, nyereségesen működő napelem-parkot vett meg a kormányfő vejéhez tartozó cégektől.
A miniszterelnök veje bakizott: maga fizette a 100 ezer forintos illetéket a kastélyt megvásárló kft. anyacégének bejegyzésekor. Ha ő áll a cég mögött, akkor egy dúsgazdag török üzletemberrel közös ingatlanos projektekbe is foghat.
Miután az egykor a budapesti orosz kémbank által is finanszírozott projekt megálmodója eladta a részesedését egy néhány nappal korábban alapított cégnek.
A piacon szokásos négyzetméterárnál jóval drágábban vásárolja meg az állam a Dürer–Zugló–BudaPart kombót. Közben lenullázza a NER-közeli építők kockázatát, ráadásul jó helyen lévő, megürülő belvárosi ingatlanokat tud piacra dobni a költözés után. És végre nem kell osztrák meg francia tulajdonosoktól bérelni, miközben épp csatázunk a Nyugattal.
Megérkezett Tiborczék reakciója arra a kérdésünkre, hogy miért sétálgatott a Parlamentnél a mini-Dubaj arab befektetőjével Tiborcz István és Orbán Ráhel. „Tiszteletben tartjuk a sajtó munkáját, ugyanakkor…”