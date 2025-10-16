Trump elismerte, hogy engedélyt adott a CIA-nek fedett akciók végrehajtására

külföld
Trump a Fehér Házban tartott adománygyűjtő rendezvényen válaszolt újságírói kérdésekre
Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy engedélyezte a CIA-nak titkos műveleteket végrehajtását Venezuelában. Arról senkinek nem voltak illúziói, hogy vannak ilyenek, de a titkos akciók nyílt felvállalása felháborodást váltott ki a dél-amerikai ország vezetőiből.

Az amerikai erők az elmúlt hetekben már legalább öt támadást hajtottak végre a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyek feltételezésük szerint kábítószert szállítottak. 27 embert lőttek le. Az ENSZ emberi jogi szakértői a rajtaütéseket „bírósági eljáráson kívüli kivégzéseknek” nevezték.

A Fehér Házban tartott beszédében Trump elmondta, hogy az Egyesült Államok „szárazföldre is kiterjeszti tevékenységét”, mivel további támadásokat fontolgat a régió kábítószer-kartellei ellen. Nicolas Maduro, akinek venezuelai elnöki legitimitását a tavalyi vitatott választások után nemzetközi szinten is megkérdőjelezik, televíziós beszédében békét szorgalmazott az Egyesült Államokkal.

A New York Times arról írt, hogy Trump felhatalmazta a CIA-t, hogy egyoldalúan vagy bármely szélesebb körű amerikai katonai tevékenység részeként műveleteket hajtson végre Venezuelában. Egyelőre nem tudni, hogy a CIA tervez-e ilyen műveleteket, vagy hogy ezeket a terveket vészhelyzet esetére tartogatják-e, de az amerikai titkosszolgálatoknak hosszú története van Dél-Amerikában.

Trump szerdán az Ovális Irodában, Kash Patel FBI-igazgató és Pam Bondi főügyész társaságában tartott sajtótájékoztatón kérdéseket kapott a New York Times cikkével kapcsolatban. „Miért engedélyezte a CIA venezuelai bevetését?” – kérdezte egy újságíró. „Két okból” – válaszolta Trump, ami rendkívül szokatlan megerősítés egy amerikai elnöktől, hiszen a titkosszolgálatok tevékenységének általában fontos tulajdonsága, hogy titkos. „Először is, ők [Venezuela] kiürítették a börtöneiket az Amerikai Egyesült Államokba. A másik dolog a kábítószer. Nagyon sok kábítószer érkezik Venezuelából, és a venezuelai kábítószerek nagy része tengeren keresztül érkezik, így ezt láthatják, de mi a szárazföldön is meg fogjuk állítani őket.”

Venezuela viszonylag kis szerepet játszik a régió kábítószer-kereskedelmében, viszont rengeteg olaja van. Trump arra már nem felelt ilyen nyíltan, hogy vajon a CIA-nak célja-e Maduro megbuktatása, akire az Egyesült Államok 50 millió dollár (37 millió font) vérdíjat tűzött ki. „Nem lenne nevetséges, ha erre válaszolnék?” – tette fel a kérdést. (BBC)

külföld new york times Egyesült Államok pam bondi kábítószer-kereskedelem Donald Trump kash patel venezuela cia karib-tenger Nicolas Maduro
Jelinek Anna
külföld