Trumpnak sikerült elérnie Indiával azt, amit velünk még nem

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök beleegyezett az orosz olaj indiai vásárlásának leállításába. Az Egyesült Államok gazdasági nyomást kíván gyakorolni a Kremlre az ukrajnai háború befejezése érdekében, Trump mostanában azt hangoztatja, hogy az orosz energia vásárlói, így nevesítve Kína és India, a háború legfőbb finanszírozói.

Trump azt mondta, hogy Moditól biztosítékot kapott arra: India „rövid időn belül” leállítja vásárlásait, amit „nagy eredménynek” nevezett – írja a BBC. Azt is hozzátette, hogy India nem tudja azonnal leállítani az olajszállítmányokat, az átállás „egy kis ideg tartó folyamat lesz, de a folyamat hamarosan véget ér”.

Fotó: NATHAN POSNER/Anadolu via AFP

Trump szavaira reagálva egy indiai kormányszóvivő azt mondta, hogy „folyamatban vannak” a tárgyalások az amerikai adminisztrációval, amely „érdeklődést mutatott az Indiával való energetikai együttműködés elmélyítése iránt”. A szóvivő szerint „prioritásunk az indiai fogyasztók érdekeinek védelme egy ingatag energiahelyzetben”.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy most Kínát kell rávennie, „hogy ugyanezt tegye”. Válaszul egy kínai kormányszóvivő azt mondta, hogy „normális, legitim gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködést” folytatnak a világ országaival, „beleértve Oroszországot is”. A Kreml egy tisztviselője azt mondta, hogy ha az országokat megakadályozzák az orosz nyersolaj vásárlásában, „akkor a szabad kereskedelem alapelvei sérülnek”.

A Trump-adminisztráció azt is szeretné, ha Japán leállítaná az olaj és gáz importját Oroszországból, és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azt mondta, hogy ezt az „elvárást” szerdán közölte a látogató japán pénzügyminiszterrel, Katsunobu Katóval.

Az amerikai elnök elvárásaival párhuzamosan az Európai Unió is egyre határozottabban lép fel az orosz energiaimport ellen. Éppen most döntött az EP két szakbizottsága is arról, hogy már jövő év végén betilthatják az EU-ban az orosz gáz és olaj exportját, és így az ukrajnai háború finanszírozását. Mindeközben Magyarországról 1000 milliárd forintnál több ment idén Oroszországba gázért és olajért – és erre Szijjártó Péter még büszke is volt.