Tyúkól #53: Miért érzünk ellenállhatatlan vágyat arra, hogy kössünk vagy horgoljunk?

Az nyilvánvaló, hogy mindenkinek jót tesz, ha van egy szeretett hobbija: ez kikapcsolja, feltölti, segít ellazulni a mindennapokban és kiszakadni a mókuskerékből. Van, akinek ilyen az olvasás, mások a sportban találják meg ugyanezt, de van olyan ismerősünk is, aki kovászol, süt-főz, és néhányan a takarításra esküsznek.

És akkor ott vannak azok, akik horgolnak! Vagy kötnek! Vagy mindkettőt és még hímeznek is.

Most meg valami elképesztő divatja lett az egésznek. Nemcsak a horgolásnak, hanem a horgolt és kötött cuccoknak is, tök jól mennek a kézzel készült termékek (sapik, táskák, felsők…). Az újrahasznosítás miatt is jó alternatíva a kötés/horgolás, a pólófonal felhasználása például elég jellemző.

Hívtunk egy szakértőt is, aki velünk ellentétben tényleg tud kötni és horgolni, nem csak beszélni róla! A vendégünk Kremmer Sári, aki a Kis Kos Műhely tulajdonosa.

Bővebben:

00:00:18 - Ez az adás ilyen Millenial nagymamák klubja.

00:03:00 - Nem kellett sokat várni, Nórának annyira mégsem jött be ez a gyöngyös cucc. (Amiről azóta tudjuk, hogy gyémántfestés a neve.)

a neve.) 00:11:06 - Életmódpercek: lehet, hogy segít a kötés leszokni a dohányzásról. Nem biztos, mi is csak tippelünk.

00:14:56 - Az interneten rendelhettek olyan csomagokat is, amikben mások megkezdett kötései vannak. Igen, jól olvastad (hallottad).

00:17:53 - Elkezdeni tuti nehéz, de miért? (Karamazov testvérek, khm...)

00:19:43 - A kötés kb. mindenre jó: jót tesz a mentális egészségnek, dopamint termel és a demencia tüneteinek megjelenését is visszaszoríthatja. Tiszta haszon, mert a végére még az is lehet, hogy sapkád, sálad, kesztyűd és pulcsid is lesz, meg mindenki másnak is a családban!

00:25:54 - Ugyanakkor a kötés egyáltalán nem olcsó hobbi...

00:31:40 - Nem árt szóba hozni a kötött és horgolt ruhadarabok mögötti munkát sem, mert lehet, hogy az üzletekben leárazott termékek után alig kapnak fizetést azok, akik elkészítették a világ másik felén.

00:36:25 - Mitől lett a horgolás és a kötés őszi-téli kuckózós lassulós hobbi?

00:39:04 - Ha most kezdenéd, akkor érdemes egy fülvédővel próbálkozni.

00:42:14 - Új dimenzió: a kötésminta-tervező influenszerek!

00:44:43 - A divatipar és a kötés világa hatnak egymásra, nézzük csak meg a Sophie's scarf-sztorit!

00:50:04 - Ezzel kapcsolatban pedig az egyik legfontosabb dolog, hogy alacsony belépési küszöbű darab. Nem bonyolult és nem kell hozzá sok drága anyag.

00:54:07 - Mi lett amúgy a bolti ruhaméretekkel?

01:02:25 - Nem lehet minden tervezőn számon kérni, de azok közül, akik kötésmintákat készítenek, egyre többen foglalkoznak azzal is, hogy szinte minden méret elérhető legyen.

01:05:50 - És mizu az ajándékozással? (Mindjárt karácsony!)

01:12:11 - Várjuk a leveleiteket, dicsekedjetek azzal is, hogy mit horgoltatok, kötöttetek, amíg hallgattátok az adást!

Néhány olvasnivaló, amit érdekesnek tartunk a témában:

Illusztráció: Kiss Bence/444