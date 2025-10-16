Vádat emeltek a volt bátornyterenyei polgármester ellen, aki falubusszal vitte ki a sleppjét Leverkusenbe a Fradi-meccsre

Sikkasztás és csalás miatt emelt vádat a Salgótarjáni Járási Ügyészség Bátonyterenye volt polgármestere ellen, aki magáncélra használta egy szomszéd falu falubuszát.

Bátonyterenye akkori fideszes polgármestere, Nagy-Majdon József 2023 márciusában a Fradi Leverkusen elleni Európa Liga meccsére akarta kivinni a barátait Németországba, és erre azt találta a legkézenfekvőbb megoldásnak, hogy kölcsönkéri a közeli falu, Mátranovák kisbuszát, majd a hivatalos szociális cél helyett kiperdülnek a haverokkal Németországba.

A polgármester a buszbérlést, a tankolást és az osztrák autópályamatricát is a városi kasszából fizette, majd amikor az ügy nyilvánoságra került, azt mondta, senkinek semmi köze ahhoz, hogy kiket milyen pénzből hová visz.

Az ügyészség ezt nem pont így gondolja. A vád szerint Nagy-Majdon már eleve tévedésbe ejtve kérte kölcsön a szomszéd falu polgármesterétől a falubuszt, majd az úttal a város önkormányzatának 224.699.-Ft kárt, a közeli kistelepülésnek pedig 129.500.-Ft kárt okozott. A volt polgármester végül az általa vezetett városnak okozott kárt utólag megtérítette.

Az ügyészség tárgyalás mellőzésével felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabására, valamint vagyonelkobzásra tett indítványt.

