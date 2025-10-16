Zalai lelkek, amerikai barátok

Jó reggelt! Itt 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai cikkekkel.

Belföld

Újra végigjártuk azt a néhány zalai települést, ahová tavaly kísértük el Magyar Pétert az országjárása egy napján. Arra voltunk kíváncsiak, változtak-e azóta az erőviszonyok, és ha igen, ebben milyen szerepe van az akkori turnénak. Kiderült, hogy a tiszások nem nagyon merik vállalni politikai szimpátiájukat, a billegőket pedig elbizonytalanította a fideszes kommunikáció. A tiszások ennek ellenére hisznek a győzelemben.

Kocsma Lentiben, Zala megye Fotó: Bankó Gábor/444

Lázár János Kaposváron azt mondta, hogy Varga Judit a szemében alkalmatlan igazságügyi miniszter volt, és a kegyelmi ügyben betöltött szerepe miatt szerinte nem is lehet belőle vezető politikus a jövőben. Kijelentéseivel Lázár újraírta a kegyelmi ügy történetét. Az építési és közlekedési azt is mondta, hogy nem emlékszik a Direkt36 által feltárt, 2015 és 2017 közötti Brüsszelben végrehajtott magyar kémmisszióra, de ha úgy történt, ahogy állítják, az kitüntetést érdemelt volna. Az ügy kapcsán Magyar Péter gyanús EU-s diplomatákról és arról posztolt, hogy őt is megfigyelték az EU-ban.

Daniel Freund feljelentette Orbán Viktort, amiért tavaly kémprogrammal támadták meg a telefonját.

Fotó: Lázár János Facebook-oldala

Több tízmilliárdot kereshetett a Tiborcz Istvánhoz köthető kör azon, hogy az állam napelemparkot vett tőlük. Várkonyi alapítványába olvadt be az alapítvány, ami 820 millió forinttal segítette Mészáros Lőrinc exfeleségét. Az uniós átlag alatti a magyar ipar teljesítménye, de Nagy Márton örülhet, egy mutatóban sikerült Németországot megelőzni. Idén 238 milliárd forinttal többet költöttek a magyarok az oroszok háborújának finanszírozására.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Külföld

A MAGA-kultúrharc újabb felvonásának helyszíne ezúttal a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter a nemzetbiztonságra hivatkozva akadályozza a sajtót, ellehetetlenítve a hozzáférést az információkhoz a gigantikus költségvetésből működő intézményben.

Az Egyesült Államok hat külföldi vízumát vonta vissza, mert Charlie Kirköt bíráló bejegyzéseket tettek közzé a Twitteren.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Hír volt még, hogy