Zalai lelkek, amerikai barátok

Jó reggelt! Itt 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai cikkekkel.
Másfajta hírleveleink itt elérhetőek.
Újra végigjártuk azt a néhány zalai települést, ahová tavaly kísértük el Magyar Pétert az országjárása egy napján. Arra voltunk kíváncsiak, változtak-e azóta az erőviszonyok, és ha igen, ebben milyen szerepe van az akkori turnénak. Kiderült, hogy a tiszások nem nagyon merik vállalni politikai szimpátiájukat, a billegőket pedig elbizonytalanította a fideszes kommunikáció. A tiszások ennek ellenére hisznek a győzelemben.
Lázár János Kaposváron azt mondta, hogy Varga Judit a szemében alkalmatlan igazságügyi miniszter volt, és a kegyelmi ügyben betöltött szerepe miatt szerinte nem is lehet belőle vezető politikus a jövőben. Kijelentéseivel Lázár újraírta a kegyelmi ügy történetét. Az építési és közlekedési azt is mondta, hogy nem emlékszik a Direkt36 által feltárt, 2015 és 2017 közötti Brüsszelben végrehajtott magyar kémmisszióra, de ha úgy történt, ahogy állítják, az kitüntetést érdemelt volna. Az ügy kapcsán Magyar Péter gyanús EU-s diplomatákról és arról posztolt, hogy őt is megfigyelték az EU-ban.
Több tízmilliárdot kereshetett a Tiborcz Istvánhoz köthető kör azon, hogy az állam napelemparkot vett tőlük. Várkonyi alapítványába olvadt be az alapítvány, ami 820 millió forinttal segítette Mészáros Lőrinc exfeleségét. Az uniós átlag alatti a magyar ipar teljesítménye, de Nagy Márton örülhet, egy mutatóban sikerült Németországot megelőzni. Idén 238 milliárd forinttal többet költöttek a magyarok az oroszok háborújának finanszírozására.
A MAGA-kultúrharc újabb felvonásának helyszíne ezúttal a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter a nemzetbiztonságra hivatkozva akadályozza a sajtót, ellehetetlenítve a hozzáférést az információkhoz a gigantikus költségvetésből működő intézményben.
Hír volt még, hogy
Újra végigjártuk azt a néhány zalai települést, ahová tavaly kísértük el Magyar Pétert az országjárása egy napján. Arra voltunk kíváncsiak, változtak-e azóta az erőviszonyok, és ha igen, ebben milyen szerepe van az akkori turnénak. Kiderült, hogy a tiszások nem nagyon merik vállalni politikai szimpátiájukat, a billegőket pedig elbizonytalanította a fideszes kommunikáció. A tiszások ennek ellenére hisznek a győzelemben.
A Fidesz megmondja, kivel barátkozhatsz és kivel nem.
A védelmi miniszter a nemzetbiztonságra hivatkozva akadályozza a sajtót, ellehetetlenítve a hozzáférést az információkhoz a gigantikus költségvetésből működő intézményben. A MAGA-kultúrharc újabb felvonásának helyszíne ezúttal a Pentagon.
A nyereség több évnyi profitnak felel meg.
A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja életének 83. évében hunyt el.
„Nekem ne mondjon magyar adófizetőként ilyet egy miniszter, hogy a papírok összekeveredtek, mert ez a full alkalmatlanság” – mondta Lázár, aki „semmilyen szinten” nem várja vissza Varga Juditot a Fideszbe.
Lázár János új verziót dobott be az eddigi kormányzati magyarázathoz képest: szerinte Varga Judit elkeveredett papírokkal magyarázta, miért írta alá K. Endre kegyelmét. Orbán Viktor viszont eddig az alkotmányos szokásjogról beszélt.
Az ügy idején Lázár felelt a titkosszolgálatokért. A fórumon magától hozta szóba a témát. Szerinte a hírszerzés dolga, hogy megvédjék az ország függetlenségét.
A Tisza Párt elnöke közleményében azt írja, uniós diplomataként első kézből tapasztalta, hogy miután Lázár János átvette az uniós ügyek irányítását, fura figurák érkeztek Brüsszelbe, és az lehetett a feladatuk, hogy terhelő információkat gyűjtsenek magyar és külföldi diplomatákról, vezetőkről.
A német EP-képviselő azt mondta, a jelek szerint a magyar titkosszolgálat állhatott a támadás mögött.
A Vital Media fennállása három éve alatt beszámolói alapján csak a Media Vivantisnak adott támogatást.
A magyar ipar havi és éves összevetésben is az uniós sereghajtók közé tartozik.
A külügyminiszter szerint jó hír, hogy idén rekordot dönt az oroszoktól vásárolt gáz mennyisége. Az olajért fizetett pénzekkel együtt 1310 milliárd forintunk megy Oroszországba.
Pontos időpontot akkor mondanak, ha véglegesítették a tárgyalás tematikáját.
Szigorúan a szólásszabadság jegyében.
Ezt az orvosi vizsgálatok alapján állapították meg.
A fellebbviteli bíróságnak újra kell tárgyalnia az ügyet.
Október elején helyhatósági választások voltak az országban, a Fidesszel szövetséges, oroszbarát kormánypárt narratíváját hangoztató 29 álmegfigyelőből 6 érkezett Magyarországról.
Ugyanis több mint 25 ezer illegális tüntetést biztosítottak a rendőrök.
Az elnök ismeretlen helyen tartózkodik, a főváros utcáin tömegek ünnepelnek. A hadsereg ideiglenes kormányt alakít, és két éven belül választásokat tart.