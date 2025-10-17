Akkora Trump-barát lett a FIFA elnöke, hogy már a Gázáról szóló békecsúcson is ott lehetett

külföld
Az egyiptomi Sarm es-Sejkben tartott, Gázáról szóló békecsúcson volt valaki, aki teljesen kilógott a sorból. Sem kormányfő, sem arab uralkodó nem volt, mégis ott pózolt Trump mellett: ő Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke.

Donald Trump és Gianni Infantino az egyiptomi konferencián
Fotó: YOAN VALAT/AFP

„A FIFA-nak rendkívül fontos, hogy itt legyen” – mondta Infantino az Instagramon közzétett, szépen összevágott videóban, hozzátéve, az amerikai elnök személyesen hívta meg.

„Azért vagyunk itt, hogy segítsünk, támogassunk, minden tőlünk telhetőt megtegyünk annak érdekében, hogy ez a békefolyamat megvalósuljon, és a lehető legjobb eredménnyel záruljon” – magyarázta. A hétfői békecsúcs után Infantino bejelentette, a FIFA részt vesz a háború utáni újjáépítésben, és támogatja a gázai futball-infrastruktúra helyreállítását.

külföld labdarúgás sportpolitika Egyesült Államok sport politika Donald Trump Gianni Infantino usa fifa
