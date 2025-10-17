Amerika a háttérben egyre több adatot ad át Ukrajnának az orosz energetikai infrastruktúráról, hogy tárgyalásra bírja Putyint

Tomahawk rakétát lőnek ki USS Philippine Sea hajóról.

Az alaszkai Trump-Putyin csúcstalkálkozó óta az USA stratégiai váltást hajtott végre a háttérben, és egyre több koordinátát és más adatot ad át Ukrajnának az orosz energetikai infrastruktúráról - írja két forrásra hivatkozó cikkében a CNN. A céljuk az, hogy ezzel bírják rá az orosz elnököt az érdemi megbeszélésekre.

Az amerikai források felhívták a figyelmet arra, hogy Alaszka előtt a Trump-adminisztráció kifejezetten megtiltotta az ukránoknak, hogy az orosz energiahálózatot célozzák, az eredménytelen csúcs és Putyin hozzáállása azonban megváltoztatta Trump álláspontját ebben a kérdésben. A találkozó után az amerikai fél explicite jelezte az ukránoknak, hogy részükről támadhatják a vezetékeket, finomítókat és erőműveket, majd ehhez segítséget is nyíújtottak értékes információk formájában.

Az USA egyetért az ukránokkal abban, hogy a frontok befagyása után ez az egyik utolsó olyan terület, ahol valós nyomást lehet helyezni Putyinra.

A CNN cikke ugyanakkor megjegyzi, hogy egyelőre nem tudni, az ukránok az elmúlt hetekben a célzott infrastruktúra mekkora részét pusztították el, és annak mekkora hányada érintetlen. Illetve azt sem, hogy Ukrajna megőrizte-e távolsági csapásmérő képességét. A CNN úgy spekulál, hogy nem teljesen, ezért is kér most Zelenszkij Trumpról nagy hatótávolságú rakétákat.

Ennek a nyomásgyakorló akciósorozatnak volt a része a lap szerint , hogy Trump meglebegtette a 2500 kilométeres hatótávolságú Tomahawkok szállítását. Illetve az is, hogy az elmúlt időszakban rábólintott 3350 darab Extended Range Attack Munition (ERAM) rakéta szállítására is. Ezek hatótávolsága 240-460 kilométer között van. A CNN szerint az ERAM-ok esetében nincs korlátozást, arra lőhetnek velük, amire tetszik.