Az Amerikában leszálló Zelenszkij meglepődött a budapesti Trump–Putyin-találkozó hírén

Andrij Jermak Fotó: SERGEI GAPON/AFP

Érdekes interjút adott az amerikai Axiosnak Andrij Jermak, Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke, ami némi fényt vet az utóbbi pár nap színfalak mögötti titkos történéseire. Zelenszkij csütörtökön érkezett meg Washingtonba, Jermak már valamivel korábban kiutazott az ukrán és az amerikai elnök tárgyalásaira, ahol a fő témát azok a nagy hatótávolságú amerikai Tomahawk rakéták jelenthetik, amik szállítását Trump lengette be a napokban, ha Putyin nem hajlana a háború befejezésére. Az Axios cikke szerint az érkező ukrán delegációt meglepte a hír, hogy Trump és Putyin aznapi telefonbeszélgetése során a felek Trump javaslatára megállapodtak abban, hogy Budapesten tárgyalnak majd egymással.

Jermak az interjúban felfedte, hogy Trump két múlt heti telefonhívás hatására hívta meg Zelenszkijt Washingtonba. A két hívás Jermak szerint nagyon jól sikerült, baráti hangulatú volt és konkrét eredményekkel járt. Bár védett vonalon beszélgettek, a két elnök annyira érzékeny témákat érintett a hadi helyzettel és az amerikai fegyverszállításokkal kapcsolatban, hogy inkább személyes találkozóban állapodtak meg.

A két múlt heti hívás során Zelenszkij megismételte Trumpnak, hogy Oroszországot és Belaruszt kivéve bárhol és bármilyen feltételekkel hajlandó személyesen tárgyalni Putyinnal. Az orosz elnök többször is visszautasította egy ilyen találkozó gondolatát is.

Az ukrán elnök udvarlással is prbálkozott: Jermak elbeszélése szerint azt mondta Trumpnak, hogy a gázai békekötés reménnyel tölti el, hogy Ukrajnában is sikerülhet a dolog és kijelentette, hogy ha összejön az orosz-urán békekötés, az egész ukrán nép nevében fogja Nobel-békedíjra jelölni Trumpot.

„A gázai megállapodás megmutatta, hogy Trump a szabad világ vezetője és hogy ő az, aki véget vethet a háborúnak Ukrajnában. Ukránok milliói és európaiak tömegei figyelik, mi történik pénteken a Fehér Házban” - fogalmazott Jermak az Axiosnak.

Ahol Zelenszkij fő témája az amerikai féltől várt fegyverrendszerek kérdése lesz - írja az Axios. A kívánságlistájuk élén a Trump által felvetett Tomahawk rakéták állnak - magyarázta Jermak - mert ezek az ukrán fél szerint is megváltozathatják a dolgok menetét. A kabinetfőnök el is magyarázta, hogy a Tomahawkok az Oroszország mélyén található drón- és rakétagyárak elleni csapásokhoz lennének szükségesek. De Jermak szerint országának más fegyverrendszerekre is szüksége lenne. Az ukrán politikus azt mondta, hogy olyan politikai döntést várnak Amerikától, miszerint szabadon, korlátozás nélkül vásárolhassanak a piacon bármilyen fegyvert. Jermak elismerte, hogy az akadozik az a rendszer, hogy uniós országok amerikai fegyvereket vásárolnak majd szállíttatnak Ukrajnába, főleg ami a légvédelmi beszerzéseket illeti.

Az Axios cikke megjegyzi, hogy nem világos pontosan milyen Tomahawkok szállításáról lenne szó, mivel az USA saját készletei is végesek és kevés van a rakéták célbajuttatásához szükséges Typhoon rendszerekből is. Így elképzelhető, hogy régebbi rakétamodelleket szállítanának, amiket könnyeben tud leszedni az orosz légvédelem. De Zelenszkij szerint a rakéták birtoklásának puszta ténye is más tárgyalási helyzetet teremt.

A Tomahawkok szóba kerültek Trump és Putyin csütörtöki, kétórás telefonbeszélgetése során is. Trump a telefonálás utáni sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy könnyedén megkérdezte Putyintól, hogy az mit szólna hozzá, ha szállítanának párezer Tomahawkot az ukránoknak, mire az orosz elnök állítólag arra kérte, hogy inkább ne tegyen ilyet. Trump olyat is mondott, hogy „az Egyesült Államoknak is szüksége van a Tomahawkokra, nem merthetjük le a készleteket, szóval nem tudom, mit tehetünk.” Ez nem utal könnyű üzletkötésre.

Jermak bízik abban, hogy az EU a jövő héten meg tudja szavazni, hogy a több mint 100 miilárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont arra fordítsák, hogy abból Ukrajnának vegyenek fegyvereket amerikai gyártóktól. Zelenszkij ezért az elnök mellett olyan amerikai fegyvergyártók képviselőivel is találkozik Washingtonban, mint a Raytheon és a Lockheed-Martin. De nemcsak fegyverekről lesz szó: a energetikai infrastruktúra orosz pusztítása miatt az ukrán elnök amerikai energiaipari cégek vezetőivel is tárgyalni fog.

A mai lesz a hatodik Trump-Zelenszkij találkozó az amerikai elnök januári hivatalba lépése óta. A felek helyi idő szerint délután egykor találkoznak és kábé egy órán át együtt ebédelnek a Kyiv Independent szerint, utána Trump Floridába repül. De Zelenszkij marad és szombaton találkozik az F-16-osokat gyártó Lockheed-Martin és a Patriot légvédelmi rendszereket előállító Raytheon vezetőivel.