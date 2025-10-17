Az EU is üdvözli a Trump-Putyin találkozót

Az Európai Unió üdvözli Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tervezett találkozóját, ha ez hozzájárulhat az ukrajnai béke megteremtéséhez, mondta egy szóvivő pénteki tájékoztatóján.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Putyin elnök vagyonát befagyasztották ugyan, de nincs ellene utazási tilalom.

Putyin budapesti utazásával kapcsolatban azért merülnek fel kérdések, mert egyrészt olyan országok fölött kellene átrepülnie, amelyeket ellenségnek tekint, és amelyeknek légterét rendszeresen megsérti az orosz hadsereg; másrészt a hágai bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene, amelyet Magyarországnak elvileg végre kellene hajtania, bár nyilvánvalóan nem fogja.

Szijjártó Péter azt mondta: „Vlagyimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk, természetesen, biztosítjuk számára, hogy Magyarországra belépjen, itt sikeres tárgyalást folytasson, majd pedig hazatérjen. Semmilyen egyeztetésre nincsen szükség senkivel, mi szuverén ország vagyunk.”

A német kormány szóvivője pénteken külön nyilatkozatában elmondta, hogy Trump és Putyin telefonbeszélgetése azt mutatja, hogy az orosz elnök reagál a nyomásra. „Sürgősen növelni kell a Vlagyimir Putyinra gyakorolt nyomást a komoly béketárgyalások érdekében.... a tegnapi telefonbeszélgetés is megmutatta, hogy ez az amerikai fél bejelentésein alapuló döntések következménye is.” (Guardian)