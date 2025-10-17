„Egy senki vagy” – kiakadt a volt fideszes alpolgármester a testületi ülésen egy képviselőtársára

Hajdúböszörmény városának képviselő-testületében éppen a város földgázbeszerzésének csúszásáról vitatkoztak, amikor egyszer csak elpattant a volt alpolgármester, írja a 24.hu a testületi ülésről készült videó alapján. A várost irányító Böszörményi Harmadik Oldal képviselői Görögh István és Nagy Martin arról kezdtek beszélni, hogy az előző vezetés alatt százmilliókkal volt drágább ugyanaz a szerződés.

Nagy Martin korábban sokat foglalkozott a város közbeszerzéseivel, felszólalásában is kitért arra, hogy a legtöbb bírság, amit kapott a város, egyetlen céghez kapcsolódik, bár azt nem nevesítette, mely cégről is van szó. Ekkor kezdett váratlanul beszélni a volt fideszes alpolgármester, Fórizs László, aki rögtön azzal indított, hogy a két BHO-s képviselő a személyét támadta, majd képviselői vádaskodásról és politikai hangulatkeltésről beszélt.

Fórizs László Fotó: Hajdúböszörmény város/Facebook

Fórizs szerint a közbeszerzésekről a közbeszerzési bizottság dönt, és minden esetben szakértő segíti a döntést, hogy az törvényesen működjön, aztán kifakadt:

„Egyébként most is kapott bírságot a város, nyolcmillió forintot, ha jól tudom, Hajdúböszörmény városa, és én nem gondolom egyből, hogy a polgármester csalni akar, mint Görögh képviselő úr, vagy Nagy Martin, aki látom, hogy nyomoz, nyomoz, hát ki vagy te, bassza meg? Egy senki vagy, egy senki vagy”.

A polgármester ekkor megkérte, hogy viselkedjen intelligensebben, Fórizs pedig tovább folytatta, hogy bírósági döntés hiányában csak vádaskodás zajlik, és neki különben sem volt köze a közbeszerzési döntésekhez. A volt alpolgármester kifakadása, azért is érdekes, mert felszólalásában Nagy Martin nem említette Fórizs nevét.