Észak-koreai lőszer volt egy drónban, amivel Herszont támadták

A Conflict Armament Research brit szervezet friss jelentése szerint észak-koreai lőszert találtak egy drónban, amelyet még a múlt hónapban egy Ukrajna elleni támadás során használtak. Ez pedig egy újabb bizonyítéka annak, hogy milyen mértékben segíti Phenjen Oroszországot az Ukrajna elleni háborúja során. Az egyébként módosított lőszert az ukrán hatóságok foglalták le a Herszon elleni támadást követően, írja a CNN.

Az egyébként módosított lőszert koreai karakterekkel jelölték, amelyek közül néhány a dzsucse naptárra utal, amely Észak-Korea alapító vezetőjének, Kim Ir Szen születése utáni éveket számolja. A karakterek alapján a lőszert a dzsucse 89. évében, vagyis a Gergely-naptár szerint 2000-ben gyártották a jelentés szerint.

A módosított észak-koreai lőszer Fotó: CAR

Bár eredetileg rakétatüzérségi rendszerben való használatra tervezték a lőszert, azt egy pálcika, drót és ragasztószalag segítségével átalakították, hogy egy drónhoz lehessen rögzíteni.

Phenjan tavaly kezdett nagy számban katonát és felszerelést küldeni Oroszországba. Augusztusban az ukrán és az amerikai hírszerzés azt közölte, hogy nagyjából 12 000 észak-koreai katona tartózkodik Oroszországban, akik közül az elsőket 2024 őszén küldték az országba.