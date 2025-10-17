Ilyen politikai megtorlást még tényleg nem láttunk soha

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Semjén Zsoltról terjesztett pletykáktól egy lépésben jutott el a Fidesz odáig, hogy itt államellenes puccskísérlet zajlik.
  • Utána elismerték, hogy ez politikai véleményként igaz, büntetőjogilag nem.
  • Kocsis politikai megtorlást ígért, ami néhány Facebook-posztnál megállt.
  • Már a külföldi hírszerzési szálat sem emlegetik, amit Káncz Csabával, a Semjén és Rogán ügyeire célozgató geopolitikai szakértővel kapcsolatban hoztak be.
  • Káncz 2015-ben pedig átment a nemzetbiztonsági átvilágításon.
  • Tudomásunk szerint eddig ő az egyetlen, akit a nagy nyilvánosságban elkövetett rágalmazás miatt hallgattak ki – tanúként.

Leginkább politikai hisztériakeltés volt a Semjén Zsoltot ért rágalmakra válaszként bedobott „államellenes puccskísérlet” és a mindenféle, „a kormány cselekvőképességét” akadályozni próbáló nemzetközi hálózatokról szóló narratívák. Az állam működőképességének veszélyeztetése miatt, úgy tűnik, a mai napig senki sem tett fejelentést, pedig ez elég súlyos vád lenne.

A puccsot emlegető Kocsist még október elején kérdeztük arról, tett-e végül feljelentést, amire azóta sem érkezett válasz, ahogy az Igazságügyi Minisztérium sem reagált megkeresésünkre, holott a pár hete közzétett vizsgálati jelentés szerint feltárni igyekszik a „kormánnyal szembeni, szervezett, összehangolt akció további összefüggéseit”.

Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón el is ismerte a feljelentést feszegető kérdésünkre, hogy „a büntetőjogi terminológia és a politikai valóság nem mindig egyezik”. Arról beszélt, ugyan jól fogalmazott a puccsot emlegető Kocsis, és az állam cselekvőképességét veszélyben látó Orbán Viktor, de ez nem azonos a büntetőjogi kategóriával. (Egy büntetőjogász le is vezette, hogy jogilag mikor áll meg egy puccskísérlet, de annak feltételei nyomokban sem teljesültek.)

Kocsis Máté nemcsak puccsot emlegetett, hanem arról is beszélt, hogy Semjén megrágalmazása miatt „a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie”, Orbán pedig a Harcosok Órájában arról beszélt, „lesz haddelhadd".

Ez a soha nem látott megtorlás egyelőre elmaradt, hacsak nem vesszük annak Kocsis Máté Facebook-posztjait, például Juhász Péterrel kapcsolatban. Egyelőre úgy tűnik, hogy valami olyasmi történik, mint ami idén már több alkalommal is, például a nagytakarítási törvénnyel vagy a pride-dal: kemény, sokszor durva fenyegetőzés, a jogállamitól is elrugaszkodó módszerek, retorziók belengetése, aztán hetekig tartó ijesztgetések, nyilatkozatok után, végül elhal a dolog.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA juhász péter semjén-ügy káncz csaba kocsis máté megtorlás gulyás gergely puccskísérlet semjén zsolt orbán viktor rágalmazás
Kapcsolódó cikkek

Minden összeállt, hogy nagyot üssön a Semjén elleni vád, és ezt a Fidesz is érzi

Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen. Az ezt terjesztők kérdésünkre és a kormány nyomozására is azt mondták, nincs bizonyítékuk. Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül, nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.

Rovó Attila, Windisch Judit
POLITIKA

Tuzson-jelentés: előbb volt kész, mint hogy a felhatalmazás megszületett volna

A Szőlő utcai javítóintézet ügyéről szóló miniszteri jelentéssel kapcsolatban súlyos formai és tartalmi aggályok merültek fel.

Inkei Bence
bűnügy

Hatalmasat hablatyolt Gulyás Gergely, amikor megkérdeztük, hogyhogy simán lement a pécsi Pride a tiltás ellenére is

Arról is érdeklődtünk, miért hívták meg Bede Zsoltot a Digitális Polgári Körök show-jára, és hogy tettek-e feljelentést az állítólagos puccskísérlet miatt. (Nem.)

Herczeg Márk
POLITIKA

A Fidesz egekbe emelte a tétet pedofilvádügyben, de államellenes szervezkedésnek kevés lehet Semjén rágalmazása

Először rágalmazási ügyként kommunikálta a kormány a Semjén elleni vádakat, majd államellenes puccskísérletet faragott belőle. Állítólag Semjén győzte meg Orbánt arról, hogy ez nem csak róla szól. Jogilag nem lesz könnyű ráhúzni ezt a kategóriát a történtekre.

Windisch Judit
POLITIKA

Kocsis Máté: A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie

„A legbrutálisabban kell megtorolni” ami az elmúlt napokban történik, mert az egy „előre megtervezett támadás a magyar államszervezet ellen”.

Jelinek Anna
belföld

Orbán Viktor a Harcosok órájában: Lesz és van haddelhadd, súlyos következmények várhatók

A miniszterelnök szerint a megtorlás nem hangzik barátságosan, úgyhogy ő inkább máshogy fogalmazott.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Kocsis Máté: Meg kell torolni az összes fékevesztett elkövető aljasságát

Juhász Péter kapcsán szólalt meg a frakcióvezető. Nem a fiatal lányokat prostitúcióra kényszerítő, hanem az egykori politikus Juhász Péterről van szó.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Juhász Péter: Semmiféle rágalmazás szóba sem került

A házkutatás után egy nappal a Központi Nyomozó Főügyészégen ki is hallgatták tanúként az Együtt volt politikusát, de nem úgy, ahogy azt Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető elképzelte.

Kaufmann Balázs, Windisch Judit, Herczeg Márk
POLITIKA

Sem Juhász Péter, sem Semjén Zsolt nem áldozat

Mindkét oldalon azt látjuk, hogy a kiemelt alakok áldozati pozícióba emelésével a politikai tétek növekednek: a kormánypártok úgy védik Semjént, mint az utolsó bástyát, ami elválasztja őket a bukástól, az ellenzékiek pedig Juhászban látják a mártírt, aki ugyan az igazságot akarta kimondani, a hatalom mégis megpróbálta őt elhallgattatni.

Diószegi-Horváth Nóra
vélemény