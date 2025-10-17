Kezdődik a 12 éves Lolát a saját házukban elraboló, megerőszakoló és megkínzó gyilkos pere Franciaországban

Lola Daviet

Olyan gyerekgyilkosság ügyében indul meg a tárgyalás pénteken Párizsban, ami 3 éve valósággal sokkolta a francia közvéleményt, és politikai vetülete is volt: hozzájárult a szélsőjobb erősödéséhez. A felháborodáshoz a tett barbárságán kívül az eset több körülménye is erősen hozzájárult.

A 12 éves, 5. osztályos Lola Daviet 2022. október 14-én délután háromkor ért haza a Párizs 19. kerületében álló házuktól mindössze 200 méterre található általános iskolájából, ahová a szülei azért sem kísérték el, mert a közelben van a kerületi rendőrkapitányság, így a közvetlen környék biztonságosnak számít. A kislány szülei házmesterként dolgoznak az épületben.

Dahbia Benkired egy, a gyilkosság előtt pár nappal posztolt Tiktok-videóban

A ház biztonsági kamerái rögzítették, hogy a kislány az épületbe érve összefutott egy 24 éves, algériai származású, hajléktalan és munkanélküli nővel, Dahbia Benkireddel, akit követett egy lakásba. A nő ekkoriban ugyanis ideiglenesen a nővére házbeli lakásában lakott. Lola innen sosem érkezett meg haza. A szülei hamar értesítették a rendőrséget, de azt a kamerafelvételt is csak később találták meg, amin az látszik, hogy délután fél öt tájban Benkired több bőröndöt cipel az előcsarnokban, köztük azt a nagy műanyag bőröndöt, amiben a kislány testét később egy közeli utcában még aznap este megtalálta egy hajléktalan.

Benkiredet a gyilkosság mellett nemi erőszakkal és kínzással is vádolják. A vád szerint erőszakoskodott a gyerekkel, majd megkínozta és összevagdosta. A kislány végül a szájára és arcára tekert ragasztószalag miatt megfulladt.

A felkavaró bűncselekmény után a francia szélsőjobb politikailag rárepült az ügyre, a gyanúsított ugyanis illegálisan tartózkodott az országban, mivel két hónappal korábban kiutasították onnan.

