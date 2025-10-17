Ki javasolta Budapestet a Trump–Putyin-találkozó helyszínének? Anyád!

Karoline Leavitt újságíróknak nyilatkozik a Fehér Ház előtt október 16-án Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Tegnap óta a fél világot az tartja izgalomban, hogy az amerikai és az orosz elnök újra találkozik személyesen. De miért éppen Budapesten, tette fel a kérdést a HuffPost újságírója, ki javasolta ezt?

Anyád – válaszolta Steven Cheung, a Fehér ház kommunikációs igazgatója.

Anyád javasolta – tájékoztatott Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtófőnöke.

Az újságírót amúgy a cikke alapján főleg azért foglalkoztatta a kérdés, mert volt már egyszer pompázatos aláírás Budapesten: 1994-ben a magyar fővárosban szignózták a budapesti memorandumot, amelyben az USA, Oroszország és az Egyesült Királyság kifejezte abbéli szándékát, hogy ha Ukrajna (és Belarusz és Kazahsztán) átadja az atomfegyvereit, akkor garantálják ezen országok biztonságát. Spoiler: nem garantálták.

