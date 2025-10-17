Kubatov végre elárulta, miért tombol a magyarszabály miatt: csak

A csütörtöki ankét a Groupama Arénában

Szurkolói ankétot tartott Kubatov Gábor Fradi-elnök és Orosz Pál vezérigazgató a Groupama Arénában. A Csakfoci részletes beszámolója szerint szóba került a klub és az MLSZ rossz viszonya. (Az ultrák hónapok óta anyázzák kórusban Csányit és buzizzák az MLSZ-t, miközben az ultrából lett elnök durva személyes beszólásokkal illeti a szövetség elnökét. Mindezt a fociközeg többsége és Orbán által is által támogatott magyarszabály miatt.)

Kubatov kérdésre válaszolva elárulta, mi a problémája a szabállyal, ami az akadémiák kiemelt állami támogatását fiatal magyar játékosok játékperceihez köti:

„Ha valamit ránk kényszerítenek, azt nem bírom, azt nézem, hogyan lehetne kibújni alóla.”

Ezzel tényleg nehéz lesz Csányinak vitatkoznia.

Kubatov azt is elmondta, hogy a folyamatos szitkozódás ellenére miért tartják mégis be a szabályt:

„1,5 milliárd forint menne el, amit kibírnánk. De minden mindennel összefügg, elvesztenénk az akadémiai védettséget, ha ez megtörténik, az összes fiatalunkat úgy vinnék el, ahogy akarják.”

Arról, hogy az általa közismerten szorosan fogott FTC-ultrák trágár rigmusokkal sztidják a szövetséget:

„Ami az MLSZ-t illeti, se pro, se kontra nem teszek érte, rendezzék le a szurkolókkal, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Amit főztek, egyék meg. Volt olyan eset, hogy az MLSZ szidásáért büntettek, felségsértés...”

És végül így értékelte az MLSZ által szervezett bajnokságot, aminek a megnyerésének látszólag örülni szokott:

„A munkát elvégeztük, csak a Fradi nem NB I-es szint, hanem európai.”