Lehet, hogy mégsem magától esett szakadékba a Mango alapítója, már a fia ellen nyomoznak

Isak Andic Fotó: LLUIS GENE/AFP

Már nem hegyi balesetként kezelik a hatóságok Isak Andic, a Mango ruhamárka alapító tulajdonosának tavalyi halálát: az ügyben az El Pais szerint gyilkosság gyanújával vizsgálódnak, az egyetlen szóbajöhető személy pedig a leggazdagabb katalán üzletember, a török zsidó származású Andic fia.

2024 decemberének közepén jött a hír, hogy túrázás közben balesetet szenvedett és meghalt Isak Andic, miután családi kirándulás közben megcsúszott az ösvényen a Barcelona közeli hegyekben, majd beesett egy 150 méter mély szakadékba.

Jonathan és Isak Andic

Az El Pais friss cikke szerint a tragédia idején Andic kettesben volt a fiával Jonathannal, akivel a Montserrat hegységbeli Collbatóba ment kirándulni. Már hazafelé tartottak, amikor az apa megcsúszott és szakadékba zuhant. Az esetet kezdetben véletlen balesetként kezelték, és a vizsgálóbíró egy hónappal később ideiglenesen le is zárta az ügyet. A rendőrség azonban tovább akarta vizsgálni a haláleset körülményeit, amelyek továbbra is furcsának tűntek: nem voltak tanúk, és a helyszín nem volt különösebben veszélyes. A bíró újra is nyitotta az ügyet, így érhetett el most a nyomozás a fiúig.

A család egyelőre azzal kommentálta a hírt, hogy együttműködnek a illetékes hatóságokkal, és biztosak abban, hogy bebizonyosodik Jonathan Andic ártatlansága.

Az El Pais tudomása szerint a nyomozók eddig nem találtak közvetlen bizonyítékot, döntő erejűt még kevésbé, de több olyan kisebb elem merült fel, amik összességében arra késztették őket, hogy baleset helyett gyilkosságra gyanakodjanak.

Két személy vallomásai különösen fontosak voltak a fordulatban. Az egyikük maga Jonathan Andic, aki kétszer tett részletes vallomást. Az első, a haláleset után tett is zavaros volt, de ezt betudták az érthető zaklatottságának. Az igazán gyanús a második, jóval később, nyugodt körülmények között elhangzott vallomás volt, amiben ellentmondásokba keveredett, miközben homályos területeket hagyott, és úgy írt le történéseket, ahogy azok a helyszíni szemle alapján nem történhettek meg.

A másik fontos vallomást Estefanía Knuth golfversenyző, az áldozat élettársa tette, aki megemlítette például apa és fia rossz viszonyát.

Az El Pais szerint a közvetett és külön-külön nem perdöntő bizonyítékok egymásra épülve alapot adnak ugyan a gyanúra, de mivel a fiún kívül nincsenek közvetlen tanúk, igen nehéz lehet a vád bizonyítása a bíróság előtt.

Az ügy hatással volt a Mango birodalomra is, amit Andic 40 éve alapított. Bár a cég napi vezetésétől régen visszavonult, az alapító halaláig erős befolyással bírt cégügyekben. Andic halála után Toni Ruiz vezérigazgatót, az ő emberét nevezték ki elnöknek, a család átstrukturálta a tulajdonrészét és úgy döntött, hogy továbbra is a háttérben marad tulajdonosként.

Isak Andic Isztambulban született, szefárd zsidó családban. 16 éves korában emigrált a család Barcelonába. 20 évesen szállt be a divatiparba azzal, hogy sikeresen elpasszolt néhány kézzel hímzett török népi inget egy butiknak. A sikeren felbuzdulva előbb felfuttatta a ruhaimportot Törökországből, majd 21 évesen megnyitotta az első boltját. A testvérével, Nahmannal együtt a következő években több olyan ruhaboltot nyitott Izak néven, ahol, a saját Isak Jeans márkájuk mellett más márkák modelljeit is árulták. 1984-ben, 28 évesen állt össze Enric Casi üzletemberrel, akivel már saját, globális fast fashion márkában gondolkoztak, ez lett a Mango. Az ötletelés közben előtte a Scooter és a Bubbles nevek is felmerültek, a Mangót az alapító találta ki, mert nem sokkal korábban egy dél-kelet-ázsiai turistaúton nagyon bejött neki az érett mangó. A boltláncnak 10 év múlva már 100 szeme volt, ma pedig 2700 üzletből áll, amiből 1800 a cég tulajdona, a többi franchise. Andic vagyonát a halálakor 4,5 milliárd dollárosra becsülték.



