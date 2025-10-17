Magyar Péter: Aki nem a Tiszára szavaz, az Orbán Viktor hatalomban tartására szavaz

A Tisza Párt elnökét a pénteki nyíregyházi fórumán kérdezték arról, hogy együttműködnének-e a parlamentben nem tiszás képviselőkkel. Magyar Péter kikötötte, hogy nem kötnek koalíciót. „Mi a magyar választókkal kötünk koalíciót”- tette hozzá. Bár szerinte nem sok párt fog bejutni a parlamentbe, de ha bejut, akkor megnézik. „Ha szükség van akár egy Alaptörvény-módosításhoz, akár a választójogi törvény módosítására, akár korrupcióellenes jogszabály megváltoztatására, akkor mi elő fogjuk terjeszteni a javaslatunkat, és várjuk az ellenjavaslatokat és a módosító javaslatokat.”

Magyar azt mondta, hogy a másoktól érkező javaslatokra nyitottan szeretnének kormányozni. Elmondta, hogy lesz egy tízpontos javaslatuk még a választások előtt a választójogi törvény módosítására, amihez akár a Mi Hazánktól, akár a DK-tól is várják a javaslatokat. Azt ígéri, hogy nem szavazógombokat keresnek a Tisza frakciójába, hanem olyanokat, akik kiállnak a saját településeikért, mert ilyen emberek képesek vitatkozni.