Megöltek egy tízéves palesztin fiút az izraeli katonák Ciszjordániában

Izraeli katonák megöltek egy tízéves fiút a megszállt Ciszjordánia egyik falujában, Hebrontól délre. Az izraeli hadsereg közlése szerint katonái csütörtökön az őket ért „konfrontációra és kődobálásra” válaszul niytottak tüzet. Az al-Rihiya nevű település lakói szerint Muhammad al-Hallaq és barátai éppen fociztak a helyi iskola udvarán, amikor meglátták az izraeli katonai járműveket, és futni kezdtek.

A szülő elmondása szerint egy katona „összevissza lövöldözni kezdett” egy jármű hátsó részéből. Muhammadot a medencéjén találta el egy golyó, bár autóval egy közeli kórházba vitték, de ott már csak a halálát állapították meg.

Az izraeli hadsereg közleménye szerint „az izraeli védelmi erők (IDF) katonái tüzet nyitottak a kődobálásban részt vevő gyanúsítottakra. Találatokat azonosítottak. Az IDF részéről nem történt sérülés, az esetet vizsgálják.” Az izraeli sajtó szerint az IDF zászlóaljparancsnoka által lefolytatott előzetes vizsgálat kritikával illette a katonák viselkedését. A jelentés szerint a parancsnok megállapította, hogy „a lövöldözés eltért a tűzparancsoktól, és nem megfelelő módon használták a fegyvereket, különösen a tömegoszlató eszközöket.” „Ez már a második olyan eset ebben az egységben, amikor a lövöldözés nem felelt meg a bevetési szabályoknak” – idézik a parancsnokot.

Az ENSZ humanitárius irodájának (OCHA) adatai szerint az év eleje óta mintegy 200 palesztin halt meg a Ciszjordániában, köztük körülbelül 40 gyerek. (BBC)