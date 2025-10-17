Olaszország megemelné a beköltöző szupergazdagok adóját

Olaszország 50 százalékkal megemelné (300 ezer euróra) az országba költöző gazdagok külföldi jövedelmére kivetett átalányadót. Ha a parlament jóváhagyja az erről szóló javaslatot, az komoly csapást jelentene azoknak a gazdag külföldiekre, akik Európa más részein magasabb adók elől Olaszországban keresnek menedéket.

Külünösen Milánó lett népszerű a szupergazdagok között, akiket a magas életminőség és az a kedvező adózási rendszer vonzott, ami lehetővé teszi, hogy külföldi jövedelmük után egyetlen, fix összegű adót fizessenek. Sok olasz azonban azt gondolja, hogy a betelepülő gazdaok miatt szálltak el az ingatlanárak és ezért nehéz lakáshoz jutni. A pénzügyminisztérium egyik tisztviselője pénteken közölte, hogy az intézkedés bekerült Olaszország 2026-os költségvetési törvénytervezetébe, ai egyidejűleg csökkentené az alacsony és közepes jövedelmű dolgozók adóterheit is.

Ha a parlament elfogadja, ez lesz a második alkalom, hogy a Meloni-kormány megemeli az átalányadót. Tavaly az újonnan érkezőkre vonatkozó összeg a korábbi duplájára, 200 ezer euróra nőtt.

A jelenlegi szabályok szerint egy új külföldi lakos vagy egy legalább kilenc évig külföldön élt, hazatérő olasz évente 200 ezer euró átalányadót fizethet minden külföldi jövedelme és vagyona után legfeljebb 15 éven keresztül, és ez idő alatt teljesen mentesül a külföldi vagyonokra vonatkozó örökösödési adó alól. (Financial Times)