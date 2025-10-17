Orbán: Egy európai Trump–Putyin-csúcsot csakis Budapesten lehet megtartani

A hír már korábban kitudódott, mondta a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Orbán Viktor a várhatóan Budapesten tartandó Trump–Putyin-csúcsról, sőt, lesz egy washingtoni találkozó is a magyar miniszterelnök és az amerikai között.

A magyar miniszterelnök úgy gondolja, hogy Európában Budapesten van az egyetlen hely, ahol ilyen találkozót meg lehet tartani. Három év óta Magyarország az egyetlen „békepárti” ország. Ez így volt szerinte a migráció ügyében is, „mi vagyunk a jó sávban”.

A magyar fővárosban előny, hogy Orbán régóta van hivatalban, a barátaink mellett mindig kitartottunk. „Ha egy biztos helyet keresnek a béke szempontjából és technikai szempontból is, akkor Budapest logikus választásnak tűnik” – mondta.

Orbán már csütörtökön kiadta az utasításokat a csúcstalálkozó szervezőbizottságának.

Enyhülhetnek-e az EU-ból érkező kritikák?, hangzott a kérdés. Orbán szerint fontos, hogy ne tévesszünk ütemet, a legfontosabb az állhatatosság és az alázat. Továbbra is azt szorgalmazza, hogy az EU-nak tárgyalnia kellene az oroszokkal. Európának a békére kellene készen állni, és kellene egy olyan katonai erő, amivel baj esetén meg tudja magát védeni. Az EU a magyar miniszterelnök szerint 180 milliárd eurót égetett el a háborúban. „Arra, hogy keresztény emberek Európa szélén egymást öljék” – mondta.

Ha megállapodnak a békéről, akkor az európai úgynevezett háborús terveket ki kell dobni az ablakon a miniszterelnök szerint.

A gazdasági kérdésekre áttérve azt mondta: intellektuális kihívás nélkül csinálták végig az elmúlt 15 évet, de most újra van intellektuális vita, mert a Tisza hátán megfogalmazta magát a magyar baloldal, ami mindig az adóemelésben látja a megoldást. A jobboldal bezzeg az embereknél hagyná a pénzt.

Mennyire reális a 14. havi nyugdíj? - szólt a kérdés. A miniszterelnök szerint a Tisza szakértői meg akarják adóztatni a nyugdíjat, de a nyugdíjrendszert nem szabad reformálni, mert baj lesz belőle. A 14. havi nyugdíjat két-három év alatt végre lehet hajtani.