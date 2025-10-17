Putyin Pesten

reggel 4
OROSZORSZÁG

Donald Trumpnak sikerült elérnie, hogy India leállítsa az orosz olaj vásárlását, majd bejelentette, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz–ukrán háború lezárásáról. Hamarosan kiderül, Trump mekkorát dobhat a Tomahawkokkal.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel közösen tartottunk élő podcastfelvételt, ahol Franciaországtól Kínáig beszélgettünk a nemzetközi politika aktualitásairól, az európai társadalmak mentális felkészültségéről, orosz-kínai egyesülés utáni disztópikus regényekről, csilliókba kerülő rakétákról, és a 65 feletti férfiak háború iránti rajongásáról.

  • Amikor Orbán sorra vette a szomszédos országokkal való kapcsolatainkat, Ukrajna helyett somolyogva azt mondta: „Jövendőbeli szomszédokról most ne beszéljünk.”

„GAZDASÁG”

A MNB feljelentést tett a saját székháza fényűző felújítása miatt: a felújítást közbeszerzés nélkül, 100 milliárd forintért a volt jegybankelnök fiának barátja, Somlai Bálint végezte, aki az MNB elleni vizsgálat napjaiban gyorsan elajándékozta luxusingatlanjait.

Somlai Bálint
Fotó: Németh Dániel/444

Egy 28 éves nő elindult Ózdról 3 millió forinttal, és egy év alatt összehozott 4 milliárdnyi adótartozást: sokáig egészen szürreális címen volt bejegyezve a NAV adóslistáján szereplő cég, ami vélhetően a tízmilliárdokat elsíboló gázmaffia része lehetett.

Elindult a kampány 2 millió szavazóért, a Fidesz és a Tisza is ráfordult a nyugdíjasokra: Orbán megint „gőzerővel dolgozik” a 14. havi nyugdíjon, ezt már 2006-ban megígérték, a kampányban most újra előszedték az ötletet.

Vádat emeltek a volt bátonyterenyei polgármester ellen, aki falubusszal vitte ki a sleppjét Leverkusenbe a Fradi-meccsre: a fideszes Nagy-Majdon József szerint senkinek semmi köze ahhoz, hogy kiket milyen pénzből hová visz – az ügyészség máshogy gondolja.

  • Elrendelték Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyik volt cégének felszámolását: a Dunakeszi Járműjavító Kft. és a Ganz-Mavag felszámolását is elrendelték, komoly veszélyben van a magyar vagongyártás.

BELFÖLD

Magyar Péter bejelentette, párhuzamos szavazatszámlálással készül a Tisza a választásra: a nyírbátori fórumán azt üzente Lázár Jánosnak, október 23-ára tegye ingyenessé a MÁV és a Volán járatait.

Magyar Péter beszéde szeptemberben Miskolcon
Fotó: Bankó Gábor/444

A jövő héten az Európai Parlament is tárgyal a botrányos brüsszeli magyar kémhálózatról, egy EP-képviselő bizottsággal vizsgáltatná ki az ügyet, mondván: az uniós intézményekkel szemben elkövetett kémkedés súlyosan veszélyezteti az EU integritását.

  • 51 perc alatt átment a bíróságon a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány bejegyzési kérelme, így már lehetett is pénzt gyűjteni a Digitális Polgári Körök első találkozójára.
  • A fideszesek ismét leszavazták Jámbor András javaslatát a gyermekvédelmi juttatást emeléséről.
  • Garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt.
  • Gulyás Gergely bejelentette, hogy Varga Judit egyelőre nem tér vissza.

KÜLFÖLD

Már ugyanannyi az AI által generált tartalom a neten, mint az ember által létrehozott, legalábbis ez derült ki egy óriási adatelemzésből, miközben egyre nehezebb megkülönböztetni a kettőt, hiszen az emberek is használnak mesterséges intelligenciát.

Illusztráció: ChatGPT/Qubit

3000 brit perli a Johnson & Johnsont, mert a vád szerint a híres babahintőporuk rákkeltő azbesztet tartalmazott: az USA-ban már többmilliárd dollárt ítéltek meg a károsultaknak, de a gyógyszeripari óriás tagadja a vádakat és fellebbez.

  • A Vatikán útmutatót adott ki arról, milyen jóvátételt lehetne felajánlani a papok áldozatainak.
  • Diane Keaton halálát tüdőgyulladás okozta.

KULTÚRA

Hajdú Péternek mégsem kell kötbért fizetnie, médiatörténeti per sem lesz abból, hogy érti vagy sem egy társasjáték szabályait, ugyanis megegyeztek Az Árulók gyártócégével és az RTL-lel. A játékot egyébként Torghelle Sándor nyerte meg.

Torghelle Sándor Az Árulókban
Fotó: RTL
