Rövid időn belül 170 milliárd forint áramlott a magyar akkugyárakba az ázsiai tőzsdékről

Jó ideje képtelen kikászálódni a gödörből a magyar ipar, augusztusban ágazat 4,6 százalékos csökkenést hozott össze, ezen belül az akkugyártás az átlagnál jobban, 10,1 százalékkal esett vissza. Pedig a kormány egyik csodafegyverének szánta az akkugyártást, a cél érdekében bőkezű támogatást is adott az ide édesgetett cégeknek. Amelyek azonban egyáltalán nem muzsikálnak jól, tavaly például a három már működő gyár több tízmilliárdos veszteséget hozott össze.

Ennek ellenére a gyárakban öntik a pénzt a tulajdonosok. A Gödön működő koreai Samsung SDI Zrt. a durva visszaesés közepette 300 millió euró, közel 120 milliárd forint tőkeemelést jegyeztetett be a cégbírósággal október elején, így 1,039 millióról 1,339 millió euróra nőtt az alaptőkéje. Ez az előző évekhez képest nagyobb lépés, eddig alkalmanként 150-200 milliós adagokban érkeztek a tőkeinjekciók, írja a 24.hu.

A Samsung gödi akkumulátorgyára Fotó: Németh Dániel/444

A debreceni akkuberuházást menedzselő Contemporary Amperex Technology Hungary Kft.-nél (CATH) is a napokban jegyeztek be tőkeemelést, a cégbejegyzésből 20 millió eurós injekció látszik. Mivel a cég saját tőkéje negatív, amit a jogszabályok értelmében rendeznie kell a tulajdonosoknak, ez a pénz kevés lett volna, hogy ezt a problémát is megoldja. A cégiratok szerint további 100 millió eurót a tőketartalékba helyeztek. Összesen tehát közel 48 milliárd forintot tolt a debreceni cégbe a kínai anyavállalat. Így a két akkugyár rövid időn belül közel 170 milliárd forintos tőkeinjekcióban részesült.