Tiszteletet vált ki Putyinból és Trumpból a magyar szuverenitásvédelem a Kreml szerint, ezért választhatták Budapestet a csúcstalálkozó helyszínének

A nemzeti érdekeit védő Magyarország kivívta Putyin és Trump elnökök tiszteletét, ez szerepet játszott abban is, hogy Budapestet választották a csúcstalálkozó lehetséges helyszíneként, mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ szerint. „Magyarország, mint NATO- és EU-tagország, egyedülálló helyzetben van szuverenitását, saját érdekeinek védelmét tekintve. Ez minden bizonnyal tiszteletet vált ki a vezetőkből” – mondta azzal kapcsolatban, hogy miért Budapest lett a lehetséges helyszín.

Csütörtök este Putyin és Trump megtartotta idei nyolcadik telefonbeszélgetését az orosz elnök kezdeményezésére, ami közel 2,5 órán át tartott, ezzel az idei év leghosszabbja lett. A beszélgetést követően Trump bejelentette, hogy megállapodtak abban, hogy hamarosan a magyar fővárosban találkoznak. Később az amerikai elnök megjegyezte, hogy a találkozóra a következő hetekben kerülhet sor.

