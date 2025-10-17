Toroczkai László lesz a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje

Pénteken a budapesti Vértanúk terén mutatta be Toroczkai László pártelnök és Dúró Dóra elnökhelyettes a Mi Hazán miniszterelnök-jelöltjét: Toroczkai Lászlót. Dúró azt mondta, hogy mind a 106 egyéni választókerületben lesz saját jelöltjük, és senki javára sem lépnek vissza. Programközpontú kampányt ígérnek.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, parlamenti frakcióvezetője és miniszterelnök-jelöltje Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Toroczkai azt mondta, a másik két versenyben lévő párt kormányfőjelöltjeinek küzdelme egy Monty Python-filmre emlékezteti. „Konkrétumokat nem mondanak, nem a programokat ütköztetik, hanem különböző egészen elképesztő és felelőtlen választási ígéretekkel és osztogatásokkal próbálják megnyerni a magyar embereket és szavazatokat begyűjteni”. A pártelnök szerint a Mi Hazánk egy programalapú párt, ezért továbbfejlesztik a Virradat Programjukat. Biztosak abban, hogy a Mi Hazánk megkerülhetetlen ereje lesz a következő parlamentnek, amitől Toroczkai azt várja, hogy 2026 után minél több programpontjukat tudják megvalósítani.