Trump és Putyin a diplomáciai sztratoszférába lövi Orbánt

POLITIKA
„Viktor, fantasztikus vagy” - méltatta Donald Trump amerikai elnök a minap a magyar miniszterelnököt, aki félszeg mosollyal szalutált.

Az egyiptomi békecsúcson a Nobel-díjat el nem nyerő, de hatalmas békekötésekben lévő Trump egy sor más politikus közül emelte ki beszédében Orbánt, hogy támogatásáról biztosítsa. Bár akkor még furcsának tűnhetett, hogy a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében összehívott békekonferencián a magyar választások is szóba kerülnek, utóbb azért lassan érthetővé válik, mire fel laudálta előre Orbánt Trump. Az esetről készült videó természetesen beterítette a kormányközeli felületeket, napokig az egyik leghangsúlyosabb üzenetté válva.

Orbán Viktor Donald Trump mögött a az egyiptomi békecsúcson.
Fotó: Orbán Vktor/Facebook

Hogy aztán ma reggel a magyar miniszterelnök már arról szerénykedjen, hogy „kitudódott” a hír, miszerint Budapest adhat otthont a Trump-Putyin találkozónak. A hírt egyébként nem más, mint Trump dobta le, amit Orbán többek közt úgy kommentált: Európában Budapesten van az egyetlen hely, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani.

Adódhat persze a kérdés: miért pont itt, miért most, és kinek lesz ez jó? És főleg: mi lesz ennek az egésznek a vége? Ma reggeli cikkünkben utóbbi kérdésről azt írtuk: madárbéljóslással érne fel, ha meg akarnánk tippelni.

Amellett viszont nem érdemes szó nélkül elmenni, hogy mind Donald Trump, mint Vlagyimir Putyin számára kiemelt jelentőségű helyszín lehet Budapest. Leginkább azért, mert ahogy az amerikai, úgy az orosz elnök is fasírtban van a Európai Unióval, előbbi főként gazdasági vonalon bírálja az uniós tagállamokat, és magát az Uniót is, utóbbi pedig régóta érdekelt abban, hogy viszályt szítson az európai közösségben, és ezzel rombolja az egységes, Oroszország elleni fellépést (amiben egyébként Magyarország, azaz Orbán Viktor eddig is jó partnere volt).

Azzal, hogy ők ketten egy uniós tagállam - még ha különutas is - kellős közepén foghatnak majd kezet, és ehhez a magyar miniszterelnök gazsulál majd, önmagában is hatalmas eredmény (vagy ha jobban tetszik így: feltartott középső ujj).

POLITIKA Nemzetközi Büntetőbíróság Magyarország Budapest BRICS Donald Trump Európai Unió orbán viktor ukrajna vlagyimir putyin Benjamin Netanjahu
