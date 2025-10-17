Trump újabb politikai ellenfelét helyezték vád alá

Régi szép idők: Bolton még Trump oldalán 2018-ban Fotó: SAUL LOEB/AFP

John Bolton, aki az előző ciklusában Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója volt, mielőtt az elnök hangos kritikusává vált, szövetségi vádak alapján büntetőjogi eljárás alá került. Az Igazságügyi Minisztérium csütörtökön benyújtotta az ügyet a marylandi vádesküdtszéknek, amely úgy döntött, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre Bolton vád alá helyezéséhez. Bolton nyilatkozatában ártatlanságát hangoztatta.

Az FBI ügynökei augusztusban már átkutatták Bolton otthonát és irodáját egy titkos információk kezelésével kapcsolatos nyomozás részeként.

A 76 éves Bolton az elmúlt hetekben a harmadik az amerikai elnök politikai ellenfelei közül, aki ellen vádat emelnek. Akár több évtizedes börtönbüntetésre is számíthat.

A csütörtökön benyújtott 26 oldalas vádirat szerint Boltont nemzetvédelmi információk (NDI) nyolc rendbeli továbbításával és tíz rendbeli jogellenes visszatartásával vádolják. „Ezek a dokumentumok jövőbeli támadásokra, külföldi ellenségekre és külpolitikai kapcsolatokra vonatkozó titkosszolgálati információkat tartalmaztak” – áll a bírósági iratokban. Ha bűnösnek találják, Bolton minden vádpontért akár 10 év börtönbüntetést is kaphat. Várhatóan pénteken adja fel magát a hatóságoknak. „Senki sem állhat a törvény felett” – jelentette ki Pam Bondi amerikai főügyész a vádakat bejelentő nyilatkozatában.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Bolton nyilatkozatában kijelentette, hogy alig várja, hogy a bíróságon megvédhesse „törvényes magatartását”, és azzal vádolta Trumpot, hogy „megtorlást” tervez.

„Most én lettem a legújabb célpontja annak, aki az igazságügyi minisztériumot fegyverként használja azok ellen, akiket az ellenségeinek tart, olyan vádakkal, amelyeket korábban elutasítottak, vagy amelyek eltorzítják a tényeket” - mondta Bolton. Ügyvédje, Abbe Lowell szerint a vádak ügyfele 45 éves közszolgálati pályafutása alatt vezetett naplóbejegyzéseihez kapcsolódnak. „A történelem során sok más közszolgálati tisztviselőhöz hasonlóan Bolton nagykövet is naplót vezetett – ez nem bűncselekmény” – mondta Lowell, aki szerint a feljegyzések nem titkosak, csak közvetlen családtagjaival osztotta meg őket, az FBI pedig már 2021 óta ismeri ezeket.

Boltont 2019-ben elbocsátották Trump első kormányából. 2020-ban megjelent memoárjában, a The Room Where It Happened (A szoba, ahol történt) című könyvében számos kínos epizód szerepel Trumpról, aki jogi eszközökkel is igyekezett megakadályozni a megjelenését.

Bolton a harmadik, korábban magas rangú Trump-kritikus, akit szeptember óta büntetőeljárás alá vontak. Letitia James, New York város főügyésze októberben banki csalás, míg James Comey, az FBI volt igazgatója ellen szeptember végén hamis tanúzás miatt indult eljárás. A nagyrészt több évvel ezelőtti ügyek azután kerültek a bíróságra, hogy Trump nyíltan hangoztatta: megtorlást akar, és felszólította az amerikai főügyészt, indítson büntetőeljárást politikai ellenfelei ellen. (BBC)