Vándorló műkincsek, új szórakozóhely, évtizedes harc az ikonikus épületért – itt tart az összeomlásában a Fészek Művészklub

Új vendéglátó-ipari egység nyílt a Kertész utca 36. alatt, a Fészek Művészklubként ismert sarokházban, Palazzo Permanens néven. A Permanens Vakáció nevű aprócska budai kocsma korábbi üzemeltetői nem egy-két helyiségben indítanak új vendéglátóhelyet, mint a legendás épület korábbi bérlői, hanem a Fészek teljes, 3738 négyzetméteres alapterülete az övék, legalább egy szezonra.

Az 1901-ben alakult Művészklub a 90-es évekig a magyar kultúra egyik kiemelkedő intézménye volt, majd a rendszerváltás után fokozatosan veszített a fényéből. A privatizáció, az elöregedő tagság, az elmaradt korszerűsítések és a felgyülemlett adósságok miatt lassan leépült. Az elmúlt években a Fészek körül belső viszályok, jogi viták és üzleti érdekharcok váltakoztak. A 2023-ban létrejött Fészek Art Kft. átvette az épület irányítását, de a befektetők nem tudták beváltani a hozzájuk fűzött reményeket, az adósságok tovább nőttek.

A dráma legújabb fejezetében a Palazzo Permanens szórakozóhely költözött az eddig üresen álló terekbe, új életet hozva az épületbe. Eközben a régi tagok és a jelenlegi vezetés egyaránt hangsúlyozzák, hogy jogi, műemlékvédelmi, gazdasági lépéseket akarnak tenni, hogy megőrizzék az egyesület és az épület jövőjét. A két társaság a napokban ha közvetetten is, de összecsapott: a vészes pénzszűkébe került vezetés az épület hagyományait megtestesítő műtárgyak elárvereztetéséből próbálta volna betömni a pénzügyi lyukakat, de a velük perben álló korábbi kuratórium tagjai rá tudták venni Virág Judit galeristát, hogy vonja vissza a képeket őszi aukciójáról.

Cikkünk a mostani helyzet bemutatása mellett végigveszi, hogyan jutott idáig Magyarország legsikeresebb és messze leghosszabb életű művészklubja.