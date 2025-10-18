A Hamász szerint Izrael megölte egy palesztin család 11 tagját, az izraeli hadsereg viszont azt állítja, csak figyelmeztető lövéseket adott le

A Hamász irányítása alatt álló gázai polgári védelem állítása szerint egy palesztin család 11 tagja halt meg, miután a buszukra tüzet nyitott egy izraeli tank – írja a BBC. A család a Hamász szerint péntek este az otthonát akarta megnézni, amikor az incidens történt.

Ez a legsúlyosabb incidens a tűzszünet nyolc nappal ezelőtti kezdete óta. Az izraeli hadsereg közölte, hogy katonái egy gyanús járműre lőttek, ami átlépett az izraeli ellenőrzés alatt lévő területre. Először figyelmeztető lövéseket adtak le, de a jármű tovább közeledett, ezért tüzet nyitottak. A Hamász szerint a családot ok nélkül támadták meg.

Fotó: JACK GUEZ/AFP

Több mint két évvel azután, hogy a Hamász megtámadta Izraelt, a héten tűzszünetet kötött a két fél. A tűzszüneti megállapodás értelmében kedd este négy izraeli túsz holttestét adta át a Hamász. A holttesteket azután adták át, hogy Izrael figyelmeztette a Hamászt, hogy korlátozzák a Gázába irányuló segélyeket, amíg vissza nem adják mind a 28 elhunyt túsz holttestét. Hétfőn 20 élő és négy halott túszt adtak vissza. A békéhez mindkét fél fáradására volt szükség, és arra, hogy Donald Trump unortodox módszereit nagyon erős pozícióból tudja érvényesíteni.