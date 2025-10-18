Adathalász e-mailekre és üzenetekre figyelmeztet az MVM

Megszaporodtak az MVM nevében küldött adathalász e-mailek, amik hamis fizetési felszólításokkal vagy visszatérítési ígéretekkel próbálják megszerezni a bankkártyaadatokat – írta közleményében a cég.

Illusztráció: Branstetter Sándor/MTI/MTVA

Az MVM Next arra kérte ügyfeleit, hogy a számlaértesítőket mindig figyelmesen nézzék meg, mert az adathalász levelek felismerhetők. A hamis e-mailben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni kell, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Emellett a levél helyesírási hibákat tartalmazhat, illetve magyartalan, online programmal fordított mondatok szerepelhetnek benne.

Ha valaki arra gyanakszik, hogy adathalász támadás célpontjává vált, továbbítsa az adathalasz@mvm.hu e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt. Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy sms-üzenetet kap, az Adathalaszat oldalon található mezőbe beírva az SMS küldőjének telefonszámát és az üzenet dátumát ellenőrizhető, hogy valóban az MVM kereste-e.

Az MVM Next azt írta, elhatárolódik minden nem hivatalos megkereséstől és csalási kísérlettől, az ilyen esetek felderítésében együttműködik az illetékes hatóságokkal. (MTI)