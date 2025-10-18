Adathalász e-mailekre és üzenetekre figyelmeztet az MVM

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Megszaporodtak az MVM nevében küldött adathalász e-mailek, amik hamis fizetési felszólításokkal vagy visszatérítési ígéretekkel próbálják megszerezni a bankkártyaadatokat – írta közleményében a cég.

Illusztráció: Branstetter Sándor/MTI/MTVA

Az MVM Next arra kérte ügyfeleit, hogy a számlaértesítőket mindig figyelmesen nézzék meg, mert az adathalász levelek felismerhetők. A hamis e-mailben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni kell, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Emellett a levél helyesírási hibákat tartalmazhat, illetve magyartalan, online programmal fordított mondatok szerepelhetnek benne.

Ha valaki arra gyanakszik, hogy adathalász támadás célpontjává vált, továbbítsa az adathalasz@mvm.hu e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt. Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy sms-üzenetet kap, az Adathalaszat oldalon található mezőbe beírva az SMS küldőjének telefonszámát és az üzenet dátumát ellenőrizhető, hogy valóban az MVM kereste-e.

Az MVM Next azt írta, elhatárolódik minden nem hivatalos megkereséstől és csalási kísérlettől, az ilyen esetek felderítésében együttműködik az illetékes hatóságokkal. (MTI)

belföld bankkártyaadat adathalászat mvm next fizetési felszólítás mvm csalás visszatérítés