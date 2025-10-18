Borízű hang #242 [H]: Miért kéne bármit megmenteni a nyomorúság demokráciájában?

Meggyőződésünk szerint a Borízű hang olyan általános emberi és kulturális érték, amely nélkül a 444 nem lenne többé 444, a podcast nem lenne többé podcast, az internet nem lenne többé internet, a világ nem lenne többé világ. Csak egy üres, szomorú, értelmetlen Krasznahorkai-jelenet. Ne hagyjuk, hogy ne úgy legyen, ahogy régen volt!

  • 00:18 Kapcsoljuk Bredát és Antwerpent. Van köztük Mohamed.
  • 04:12 V2-k Antwerpenre. Sör csokoládéval. Anders sörfőzde. Uj Péter visszatér az alkoholizmus kebelére.
  • 08:30 444 falunap plovval és baath sajttortával. The President's Cake. Saddam 60. szülinapi tortája.
  • 10:38 Fuchsia Dunlop: A kínai konyha kultúrtönénete. Kétéves könyvismertetőnk.
  • 12:47 Kínai lakodalmi kultúra. A vörös boríték QR-kódja. A kínai jegyesfotózás. Dübörgő esküvőbiznisz.
  • 17:20 Dübörgő kanyarfotó-biznisz. Az alföldi esküvői fotózás zsánerei.
  • 21:16 Mi lesz a Szigettel? A magyarság nagy teljesítménye. Gerendai jó ütemben lépett le, rossz ütemben léphet vissza.
  • 27:34 Miért kéne bármit megmenteni? Kit érdekel, hogy haldoklik a berlini klubélet? Az MTV se fog már senkinek hiányozni
  • 32:01 Szoboszlai Iron Maiden-pólóban.
  • 34:53 Lécspőházi vadkárosultak. Megismételt választás Tiszaburán. Demokrácia és nyomorúság. A zsák krumpli döntése.
  • 41:00 Botrány az IMDB-n. Liptai Claudia életrajza örök. Mesterséges értelem.
  • 46:13 Hogy kell megtanítani a macskát bújócskázni? A tyúk tudatalattija.
  • 48:36 Kajafutár Harleyn. Taxis Teslában.
  • 50:45 Most már tényleg mindjárt pukkad az AI-lufi. Kalandok chatbotokkal.
  • 55:17 Szex és Chatgpt. A Ray Ban AI-szemüvege.


