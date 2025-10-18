Borízű hang #242 [H]: Miért kéne bármit megmenteni a nyomorúság demokráciájában?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Meggyőződésünk szerint a Borízű hang olyan általános emberi és kulturális érték, amely nélkül a 444 nem lenne többé 444, a podcast nem lenne többé podcast, az internet nem lenne többé internet, a világ nem lenne többé világ. Csak egy üres, szomorú, értelmetlen Krasznahorkai-jelenet. Ne hagyjuk, hogy ne úgy legyen, ahogy régen volt!

00:18 Kapcsoljuk Bredát és Antwerpent. Van köztük Mohamed.

04:12 V2-k Antwerpenre. Sör csokoládéval. Anders sörfőzde. Uj Péter visszatér az alkoholizmus kebelére.

08:30 444 falunap plovval és baath sajttortával. The President's Cake. Saddam 60. szülinapi tortája.

10:38 Fuchsia Dunlop: A kínai konyha kultúrtönénete. Kétéves könyvismertetőnk.

12:47 Kínai lakodalmi kultúra. A vörös boríték QR-kódja. A kínai jegyesfotózás. Dübörgő esküvőbiznisz.

17:20 Dübörgő kanyarfotó-biznisz. Az alföldi esküvői fotózás zsánerei.

21:16 Mi lesz a Szigettel? A magyarság nagy teljesítménye. Gerendai jó ütemben lépett le, rossz ütemben léphet vissza.

27:34 Miért kéne bármit megmenteni? Kit érdekel, hogy haldoklik a berlini klubélet? Az MTV se fog már senkinek hiányozni

32:01 Szoboszlai Iron Maiden-pólóban.

34:53 Lécspőházi vadkárosultak. Megismételt választás Tiszaburán. Demokrácia és nyomorúság. A zsák krumpli döntése.

41:00 Botrány az IMDB-n. Liptai Claudia életrajza örök. Mesterséges értelem.

46:13 Hogy kell megtanítani a macskát bújócskázni? A tyúk tudatalattija.

48:36 Kajafutár Harleyn. Taxis Teslában.

50:45 Most már tényleg mindjárt pukkad az AI-lufi. Kalandok chatbotokkal.

55:17 Szex és Chatgpt. A Ray Ban AI-szemüvege.



A Közösség és Belső Kör csomagok előfizetői máris rácuppanhatnak a friss epizódra. Ingyenes, rövidebb verzió holnaptól. Fizessenek elő, azzal mindenki nyer!

(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)