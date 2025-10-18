Hétvégi olvasnivalók háborúról és békéről, Trumpról és Putyinról, Fideszről és Tiszáról, megtorlásról és szefóról

reggel 4
Üdv mindenkinek az ősz második felében! Itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, a hét nagyobb-fontosabb cikkeivel, videóival és podcastjeivel. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.) De előtte szolgálati közlemény:

Itt A kínai konyha kultúrtörténete, a 444 könyve mindenkinek, aki valaha pálcikát vett a kezébe.

NER

Lekerült az asztaltól az államellenes puccskísérlet témája, az állítólagos titkosszolgálati szálat sem emlegetik mostanában, és nincs hír tanúkihallgatásokról sem, arra viszont hetek óta nem válaszolnak, hogyan ment át Káncz Csaba az átvilágításon a gyanúsnak mondott időszakban.

Kocsis Máté beszélget Semjén Zsolttal és Gulyás Gergellyel az Országgyűlésben 2025. szeptember 22-én.
Fotó: Németh Dániel/444

Pont akkor repült Bodrogkeresztúrra és vissza a Mészárosék által használt magánhelikopter, amikor Várkonyi Andrea átvette ott a díszpolgári címét: 9:50-kor indult Budaörsről, majd a település közelében eltűnt a radarról, de 14:35-kor újra feltűnt, és visszarepült Budaörsre.

A Post For Rent lassan leuralja a piacot: a NER-közeli influenszerügynökség arcai (T. Danny, Kkevin, Jauri, Pumped Gabo, Valmar) már nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak.

  • A tahóterror emberi megtestesülése: Tóth Roland, a „jóképű fideszes csávó”, aki taktikai mellényben szólítja fel távozásra az Európai Bizottság elnökét.
  • A Fidesz megmondja, kivel barátkozhatsz és kivel nem: ha Trump szurkol a győzelmedért, a szuverenitás bajnoka vagy, ha Weber, akkor hazaáruló.
  • A Fidesz most a Tisza-adós kampánynál is kevésbé alátámasztott sztorit kezdett fújni: ahogy a Tisza „megadóztatná” a nyugdíjakat, úgy a Fidesz már rég megadóztatja azokat.

BELFÖLD

Újra végigjártuk azt a néhány zalai települést, ahová tavaly kísértük el Magyar Pétert az országjárása egy napján, hogy megnézzük, változtak-e azóta az erőviszonyok, és ha igen, ebben milyen szerepe van az akkori turnénak: kiderült, hogy a tiszások nem nagyon merik vállalni politikai szimpátiájukat, a billegőket pedig elbizonytalanította a fideszes kommunikáció – a tiszások ennek ellenére hisznek a győzelemben.

Kocsma Lentiben
Fotó: Bankó Gábor/444

Egy 28 éves nő elindult Ózdról 3 millió forinttal, és egy év alatt összehozott 4 milliárdnyi adótartozást: sokáig egészen szürreális címen volt bejegyezve a NAV adóslistáján szereplő cég, ami vélhetően a tízmilliárdokat elsíboló gázmaffia része lehetett.

Lett egy oszlop a Blahán, amit lényegében csak azért hoztak létre, hogy legyen egy oszlop, ahol lehet találkozni – a Trash of Köztér alapítójával próbáltunk utánajárni, mi köze van az egésznek a 2001: Űrodüsszeiához, a pihez és a politikusok átadásmániájához.

PUTYIN

A Helyzet: van! legutóbbi élő adásában a putyinizmusról volt szó, Buda Péter nemzetbiztonsági elemzőt is felhívtuk a témában. Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel pedig közösen tartottunk élő podcastfelvételt, ahol Franciaországtól Kínáig beszélgettünk a nemzetközi politika aktualitásairól, az európai társadalmak mentális felkészültségéről, orosz-kínai egyesülés utáni disztópikus regényekről, csilliókba kerülő rakétákról, és a 65 feletti férfiak háború iránti rajongásáról.

Fotó: Bankó Gábor/444

Most úgy tűnik, a háború befejezésére különösebb hajlandóságot nem mutató orosz elnök nemhogy Tomahawk rakétákat nem kap a nyakába, hanem Budapesten találkozhat az amerikai elnökkel, diplomáciai sztratoszférába lőve Orbánt.

Trump azt mondta, ő és Putyin is szereti Orbánt, ezért találkoznak itthon.

Az elmúlt hetekben sorra kerültek a címlapokra a drónészlelések miatti reptérlezárások: könnyű drónt kiáltani, de nehéz az észlelést bizonyítani, kollektív társadalmi pánikról mégis túlzás lenne beszélni – túlreagálják az európai társadalmak a drónveszélyt?

KÜLFÖLD

Több mint két évvel azután, hogy a Hamász megtámadta Izraelt, elhallgattak a fegyverek, és minden életben maradt túsz hazatérhetett: a békéhez mindkét fél fáradására volt szükség, és arra, hogy Trump unortodox módszereit nagyon erős pozícióból tudja érvényesíteni. A FIFA elnöke akkora Trump-barát lett, hogy már a Gázáról szóló békecsúcson is ott lehetett.

Donald Trump amerikai és Mahmud Abbász palesztin elnök Sarm es-Sejkben 2025. október 13-án.
Fotó: YOAN VALAT/AFP

Őrültségnek tűnik, hogy Emmanuel Macron másodszorra is kinevezni a lemondott miniszterelnököt, valamennyi logika mégis van benne, ha viszont a szocialisták ellenük fordulnak, akkor tényleg vége: a káosz okai az elnök hübrisze mellett 1958-ig nyúlnak vissza – egyértelműnek tűnik, hogy az V. Köztársaság felett eljárt az idő.

A szaúdi állami vagyonalap tőzsdei rekordot jelentő összegért vásárolja fel az egyik legnagyobb videójáték-kiadót, az Electronic Artsot: Mohamed bin Szalmán trónörökösnek ezzel is az célja, hogy az országról ne az emberi jogi visszaélések, hanem a szórakozás jusson az emberek eszébe.

  • Hegseth háborúja: olyan sajtószabályokat vezet be a Pentagonban a volt Fox News-os miniszter, hogy a Fox News is kiborult.

KULTÚRA

„Ha most újraolvassuk a Sátántangót, az, hogy hamis prófétáról van szó, az nagyon a mai világ egész Európában” – mondja a Nobel-díjas író német fordítója, Heike Flemming, aki szerint Krasznahorkai fordításakor nem az indaszerűen tekergő hosszú mondatok jelentik a legnagyobb kihívást.

Krasznahorkai László 2025. január 23-án Stockholmban.
Fotó: ohan Carlberg/SVD / TT News Agency via AFP

Vándorló műkincsek, új szórakozóhely, évtizedes harc az ikonikus épületért: itt tart az összeomlásában a Fészek Művészklub.

Amanda Knox 20 évesen Olaszországba ment tanulni, de meggyanúsították a lakótársa meggyilkolásával, és évekig tartott, mire tisztázni tudta magát: a sokkoló eset már többeket megihletett, a Knox közreműködésével készült sorozat viszont azzal kecsegtet, hogy elmeséli az igazságot – megnéztük, tényleg meggyőző-e.

Újra meg kell találni a színház helyét a táplálékláncban, és ha nem változik a helyzet, a tehetséges kollégái csomagolnak és elmennek, csak nem Moszkvába, mint Csehov idejében, hanem Berlinbe – mondja Benkó Bence, az Apertúra alapítója, aki fontos szakmai díjat kapott különleges Sirály-rendezéséért.

