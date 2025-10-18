Hétvégi olvasnivalók háborúról és békéről, Trumpról és Putyinról, Fideszről és Tiszáról, megtorlásról és szefóról

Üdv mindenkinek az ősz második felében! Itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, a hét nagyobb-fontosabb cikkeivel, videóival és podcastjeivel. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.) De előtte szolgálati közlemény:
Lekerült az asztaltól az államellenes puccskísérlet témája, az állítólagos titkosszolgálati szálat sem emlegetik mostanában, és nincs hír tanúkihallgatásokról sem, arra viszont hetek óta nem válaszolnak, hogyan ment át Káncz Csaba az átvilágításon a gyanúsnak mondott időszakban.
Pont akkor repült Bodrogkeresztúrra és vissza a Mészárosék által használt magánhelikopter, amikor Várkonyi Andrea átvette ott a díszpolgári címét: 9:50-kor indult Budaörsről, majd a település közelében eltűnt a radarról, de 14:35-kor újra feltűnt, és visszarepült Budaörsre.
A Post For Rent lassan leuralja a piacot: a NER-közeli influenszerügynökség arcai (T. Danny, Kkevin, Jauri, Pumped Gabo, Valmar) már nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak.
Újra végigjártuk azt a néhány zalai települést, ahová tavaly kísértük el Magyar Pétert az országjárása egy napján, hogy megnézzük, változtak-e azóta az erőviszonyok, és ha igen, ebben milyen szerepe van az akkori turnénak: kiderült, hogy a tiszások nem nagyon merik vállalni politikai szimpátiájukat, a billegőket pedig elbizonytalanította a fideszes kommunikáció – a tiszások ennek ellenére hisznek a győzelemben.
Egy 28 éves nő elindult Ózdról 3 millió forinttal, és egy év alatt összehozott 4 milliárdnyi adótartozást: sokáig egészen szürreális címen volt bejegyezve a NAV adóslistáján szereplő cég, ami vélhetően a tízmilliárdokat elsíboló gázmaffia része lehetett.
Lett egy oszlop a Blahán, amit lényegében csak azért hoztak létre, hogy legyen egy oszlop, ahol lehet találkozni – a Trash of Köztér alapítójával próbáltunk utánajárni, mi köze van az egésznek a 2001: Űrodüsszeiához, a pihez és a politikusok átadásmániájához.
A Helyzet: van! legutóbbi élő adásában a putyinizmusról volt szó, Buda Péter nemzetbiztonsági elemzőt is felhívtuk a témában. Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel pedig közösen tartottunk élő podcastfelvételt, ahol Franciaországtól Kínáig beszélgettünk a nemzetközi politika aktualitásairól, az európai társadalmak mentális felkészültségéről, orosz-kínai egyesülés utáni disztópikus regényekről, csilliókba kerülő rakétákról, és a 65 feletti férfiak háború iránti rajongásáról.
Most úgy tűnik, a háború befejezésére különösebb hajlandóságot nem mutató orosz elnök nemhogy Tomahawk rakétákat nem kap a nyakába, hanem Budapesten találkozhat az amerikai elnökkel, diplomáciai sztratoszférába lőve Orbánt.
Trump azt mondta, ő és Putyin is szereti Orbánt, ezért találkoznak itthon.
Az elmúlt hetekben sorra kerültek a címlapokra a drónészlelések miatti reptérlezárások: könnyű drónt kiáltani, de nehéz az észlelést bizonyítani, kollektív társadalmi pánikról mégis túlzás lenne beszélni – túlreagálják az európai társadalmak a drónveszélyt?
Több mint két évvel azután, hogy a Hamász megtámadta Izraelt, elhallgattak a fegyverek, és minden életben maradt túsz hazatérhetett: a békéhez mindkét fél fáradására volt szükség, és arra, hogy Trump unortodox módszereit nagyon erős pozícióból tudja érvényesíteni. A FIFA elnöke akkora Trump-barát lett, hogy már a Gázáról szóló békecsúcson is ott lehetett.
Őrültségnek tűnik, hogy Emmanuel Macron másodszorra is kinevezni a lemondott miniszterelnököt, valamennyi logika mégis van benne, ha viszont a szocialisták ellenük fordulnak, akkor tényleg vége: a káosz okai az elnök hübrisze mellett 1958-ig nyúlnak vissza – egyértelműnek tűnik, hogy az V. Köztársaság felett eljárt az idő.
A szaúdi állami vagyonalap tőzsdei rekordot jelentő összegért vásárolja fel az egyik legnagyobb videójáték-kiadót, az Electronic Artsot: Mohamed bin Szalmán trónörökösnek ezzel is az célja, hogy az országról ne az emberi jogi visszaélések, hanem a szórakozás jusson az emberek eszébe.
„Ha most újraolvassuk a Sátántangót, az, hogy hamis prófétáról van szó, az nagyon a mai világ egész Európában” – mondja a Nobel-díjas író német fordítója, Heike Flemming, aki szerint Krasznahorkai fordításakor nem az indaszerűen tekergő hosszú mondatok jelentik a legnagyobb kihívást.
Vándorló műkincsek, új szórakozóhely, évtizedes harc az ikonikus épületért: itt tart az összeomlásában a Fészek Művészklub.
Amanda Knox 20 évesen Olaszországba ment tanulni, de meggyanúsították a lakótársa meggyilkolásával, és évekig tartott, mire tisztázni tudta magát: a sokkoló eset már többeket megihletett, a Knox közreműködésével készült sorozat viszont azzal kecsegtet, hogy elmeséli az igazságot – megnéztük, tényleg meggyőző-e.
Újra meg kell találni a színház helyét a táplálékláncban, és ha nem változik a helyzet, a tehetséges kollégái csomagolnak és elmennek, csak nem Moszkvába, mint Csehov idejében, hanem Berlinbe – mondja Benkó Bence, az Apertúra alapítója, aki fontos szakmai díjat kapott különleges Sirály-rendezéséért.
Fuchsia Dunlop évtizedek óta kutatja a kínai gasztronómia történetét, legújabb könyvének magyar fordítása már előrendelhető a 444 webshopjában.
A fideszes rendezvényeken futtatott NarancsKommandó méltó partnere lett a Vadhajtásoknak.
A Fidesz megmondja, kivel barátkozhatsz és kivel nem.
A Fidesz most a Tisza-adós kampánynál is kevésbé alátámasztott sztorit kezdett fújni.
Ismeretlenek megrongálták a csapszeget, a két első disznó nem tervezett módon esett csapdába a XII. kerületben. De miért lett hirtelen annyi vaddisznó a fővárosban, miközben országosan a felére csökkent a számuk? És milyen módszerekkel sikerült csökkenteni az urbánus vaddisznók számát más európai városokban?
A Balaton és a Velencei-tó vízszintje olyan alacsony lett, hogy egyes partszakaszoknál száraz talajon lehet sétálni a medrekben. A Vízügy és a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet is felhívta rá a figyelmet, hogy a vízszintingadozás természetes. De ettől még sürgősen szükség lenne „a kritikus állapotok esetén adható megoldások elemzésére és azok előkészítésére”.
Az orosz elnök nyíltan kiállt Orbán Viktor választása mellett. Mit jelent ez a kampányra nézve? Kapcsoljuk Buda Péter biztonságpolitikai elemzőt. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Takács Lili.
Az amerikai elnök emeli a téteket, a legjobb rakétáinak bevetésével fenyegeti Putyint, így kényszerítené ismét tárgyalóasztalhoz. Sok múlik azon, hogy mi történik a pénteki Trump–Zelenszkij-találkozón Washingtonban.
A pillanat most Orbáné: a következő hetekben minden csövön a békemissziójának tetőpontját ünneplő miniszterelnök fog ömleni. Hosszabb távon viszont az számíthat, hogy mi lesz a budapesti békecsúcs tényleges eredménye.
Zelenszkij fekete öltönyben érkezett a Fehér Házba: zárt ajtók mögött tárgyalnak Trumppal, aki mégsem akar Tomahawkokat adni az ukránoknak.
Gianni Infantino, a FIFA első embere volt az egyetlen sportvezető a hétfői csúcstalálkozón, személyesen Trump hívta meg őt. Infantino a közelgő vébé miatt is látványosan dörgölőzik az amerikai elnökhöz.
A védelmi miniszter a nemzetbiztonságra hivatkozva akadályozza a sajtót, ellehetetlenítve a hozzáférést az információkhoz a gigantikus költségvetésből működő intézményben. A MAGA-kultúrharc újabb felvonásának helyszíne ezúttal a Pentagon.
Ilyen még nem volt a Fészekben: olyan vendéglátós bérli az egész épületet, aki eddig csak egy minikocsmát üzemeltetett a Margit körúton. A hazai művészek valaha fontos klubjában régóta nem lehet kártyázni. A tét nem az, hogy újra lehessen, hanem az, hogy ne nyúlják le az értékes épületet és a műkincseket.
Óriási divat lett a kötés és a horgolás, de miért is olyan jó ez nekünk? Lelassít? Kikapcsol? Tornáztatja az agyat? A jó hír, hogy mindet egyszerre, kivéve, ha valakit bosszant, hogy elszámolja a sorokat. Kremmer Sárival beszélgettünk az őszi-téli kuckózós divathobbikról.
