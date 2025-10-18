Iványi Gáborék ismét kérelmezik, hogy bejegyzett egyház lehessenek

Hajléktalan ember a MET szállóján, 2022 Fotó: ARPAD KURUCZ/Anadolu Agency via AFP

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a Fővárosi Törvényszéknek beadott kérelmében ismét kezdeményezte bejegyzett egyházként való nyilvántartásba vételét – írják közleményükben. Álláspontjuk szerint teljesítették a törvényes feltételeket, így ismét jogosultak az állami kiegészítő támogatásra, amely újabb esélyt jelent az adósságok rendezésére, az államtól átvállalt feladatokat végző intézményenk további működtetésére.

Közleményük szerint a MET minden tekintetben megfelel a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi törvényben előírt, a bejegyzett egyház státuszhoz szükséges feltételeknek. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség javára

2021-ben 39.951,

2022-ben 52.030,

2023-ban 73.656,

2024-ben 93.193,

2025-ben pedig 113.661 adózó ajánlotta fel személyi jövedelemadója 1 százalékát.

„Tehát a törvénybe foglalt feltétel, miszerint a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását megelőző 5 év átlagában legalább 4000 magánszemély ajánlja fel befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát, sokszorosan teljesült.”

Hogy jutottunk idáig?

Az Iványi Gábor által vezetett, szociális munkájáról ismert vallási közösség felidézi lassan másfél évtizedes küszködését az ellenségesen viselkedő állammal. Nemrég készült interjúnkban a lelkész azt mondta, hogy „a Kádár-rendszerben nem üldözték így halálra az embert, és talán nem is loptak ennyire”.

Fotó: Bankó Gábor/444

A 2011-es egyházi törvény következtében nemcsak korábbi egyházi státuszukat, de a tevékenységeikért törvényesen járó normatív támogatások nagyrészét is elvesztették. Akkor fordultak először a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, amely

2014-ben és 2016-ban kártérítésre és a státusz visszaállítására kötelezte a magyar államot, de a státusz rendezését nem hajtották végre.

„Ez sodorta adósságba az intézményeket, aminek következtében ma már nem jut el állami támogatás a számláinkra, mert a NAV inkasszálja adósságtörlesztés, késedelmi kamat és egyéb büntetések címén. Jelenleg kizárólag civil adományokból tartjuk fenn szociális és oktatási intézményeinket. Az állami támogatások hiánya - az ellátottak és a munkavállalók érdekeinek védelmében - több intézményünk átadására kényszerített minket” - írják.

A MET az egyházi törvény 2019-es módosítását követően kezdeményezte nyilvántartásba vételét. Először a 2021-ben született bírói döntés alapján vallási egyesület, majd 2019-re visszamenőleges hatállyal nyilvántartásba vett egyház lett. De az állam nem hagyta magát: a MET az szja-felajánlók száma alapján 2022-ben bejegyzett egyházi státuszt szerzett a Fővárosi Törvényszék elsőfokú és a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése alapján, az ügyészség azonban megtámadta a döntést. Álláspontjuk szerint a bejegyzett egyházi státusz megszerzésének egyházi törvényben rögzített feltétele azt jelenti, hogy az egyháznak 5 éven keresztül kell kapnia felajánlásokat.

„Meglehetősen cinikus az ügyészség számítási módszere, hiszen a MET 2012 és 2021 között a technikai szám hiánya miatt nem tudta az 1 százalékos felajánlásokat gyűjteni.”

A Kúria osztotta az ügyészség álláspontját, és elutasította a MET bejegyzett egyházi státuszra való jogosultságát. „Ez a döntés ugyan meghagyta a technikai számunkat, amely lehetővé teszi az 1%-os adófelajánlások gyűjtését, de elvette az ehhez járó állami kiegészítő támogatást. Ez 2024-ben több mint 500 millió forint plusz bevételt jelentett volna a MET-nek a felajánlások kiemelkedően magas száma miatt. 2025-ben nagyságrendben 700 millió forintos kiegészítő támogatástól estünk el a státusz elvételének következtében.” A döntés ellen a MET az Alkotmánybírósághoz fordult, azonban ez a bírói testület is elutasította a MET panaszát 2023 decemberében. „Tavaly ismét a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához nyújtottunk be keresetet a státusszal összefüggő eljárás elhúzódása, valamint az egyházi törvény rendelkezéseinek diszkriminatív, egyértelműen a MET hátrányára történő értelmezése és alkalmazása miatt.”

Az egyéni felajánlások alapján a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a 3. legtámogatottabb egyház Magyarországon. A Fővárosi Törvényszéknek az érvényes jogszabályok szerint 30 napon belül kell hivatalos választ adnia a MET kérelmére.