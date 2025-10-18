Nem volt az év ötlete, hogy Orbán odaállt a pesti rakparta gúnyolódni

Orbán Viktor bepózolt a pesti rakparton egy koszos grillsütő mellé, és gúnyosan mutatta, hogy így néz ki „a nemzet fővárosa Karácsony-módra”. Közben a rövid videóba bevágtak egy fotót arról, hogy a padok alatt szemét van.

A lendületes kampányvideóval azonban van pár probléma. Nem nehéz elképzelni, például, hogy a kettős mércétől idegbe jött emberek a saját, fideszes vezetésű településük lepukkant részeiről kezdenek el posztolgatni. Hiszen ilyenek minden városban előfordulnak.

Ahogy az is viszonylag kézenfekvő visszavágás, ha valaki, mint most a megszólított Karácsony Gergely főpolgármester, elkezd jó hangulatú képeket posztolni az éppen autómentes rakpartról, no meg arról, hogy amúgy mire jó ez a grill nevű dolog.

De ennél is kellemetlenebb Vitézy Dávid fővárosi képviselő posztja, aki egyetért azzal, hogy

„méltatlan és szégyenteljes, ahogy a pesti alsó rakpart kinéz. Csak nem mindegy, miért van ez még mindig így.”

Vitézy szerint ugyanis a legfontosabb ok az, hogy a beruházásra járó, az uniós programokba betervezett pénzt Budapest évek óta nem kapja meg, mert a kormány nem adja oda. Elmondása szerint Lázár János minisztériumában „hétről hétre újabb kifogásokat találnak ki, hogy miért nem kaphatja meg Budapest a neki járó támogatást a rakpart átépítésére. Hol az a baj, hogy nem elég szép a sétány, hol az, hogy nem lehet csökkenteni az autóforgalmat. Hol az, hogy nincs elég növény, hol az, hogy túl sok van a terven. Mindig más, de a lényeg, hogy Budapest ne kapja meg a pont erre neki járó támogatást.”