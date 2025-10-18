Októberi sajnálatos események: forgalomkorlátozások és lezárások a hosszú hétvégén

Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe október 22-től október 26-ig Budapest több kerületében - közölte a BRFK.

Lezárják

október 22-én 10 órától 20 óráig a Budapest XI. kerületi Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, valamint 15 órától 21 óráig a II. kerületi Bem József tér teljes területét.

október 22-én 18 órától október 24-én 2 óráig az Andrássy út számos részét, a szervizúton a közlekedés nagyrészt biztosított

Október 23-án 10 órától 17 óráig az V. kerületi Alkotmány utcát, Garibaldi utcát, Akadémia utcát, Szalay utcát, Balassi Bálint utcát, Széchenyi rakpartot és Honvéd utcát.

Október 23-án 12 órától 22 óráig a XIV. kerületben a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot.

Október 23-án 14 órától 22 óráig lezárják az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, a Hősök terét, a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.

Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról a police.hu-n lehet részletesen tájékozódni.