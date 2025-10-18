Orbán Viktor kormányrendelet adott ki arról, hogy a kórházakban kell lennie vécépapírnak

„A kormány elkötelezett a megfelelő kórházi higiénia biztosítása mellett, ennek érdekében szükségesnek tartja a kórházakban használt alapvető higiénés termékek központi beszerzését és annak 2026. január 1-től való biztosítását az állami fenntartású fekvőbeteg ellátást végző egészségügyi intézményekben” - olvasható az Orbán Viktor által szignált péntek esti kormányrendeletben.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság feladata lesz ezután „kézmosószer és toalettpapír biztosítása”.

Ahogy arra a hvg.hu emlékeztet, Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint ez sziszüphoszi küldetés: „Lehetetlen, hogy minden pillanatban, minden mosdóban legyen WC-papír. Ez matematikai képtelenség. De a túlnyomó többségében van, mert az emberek dolgoznak, folyamatosan pótolják.”

Magyar Péter közleményben gratulált a „lex gurigához”: „15 év kormányzás után Orbán Viktor eljutott oda, hogy meg kéne oldani, hogy legyen a kórházainkban szappan és vécépapír…Ehhez kormányrendeletet kellett hozni.”