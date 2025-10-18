Egyesült Államok-szerte tüntetnek Donald Trump és „autoriter törekvései” ellen

Több ezren gyűltek össze New Yorkban, a Times Square-en, a Donald Trump amerikai elnök ellen szervezett országos tiltakozások első eseményén – írja a BBC.

Times Square
Fotó: TIMOTHY A.CLARY/AFP

A No Kings (Nincsenek királyok) nevű, baloldali szervezeteket tömörítő koalíció másodszor hirdetett országos demonstrációs napot, szombaton több mint 2500 megmozdulást tartanak USA-szerte, köztük San Franciscóban, San Diegóban, Atlantában, Houstonban és Bostonban. A csoport már júniusban is szervezett egy ilyen napot, akkor összesítve több több mint ötmillió ember vonult utcára.

Washington D.C.-ben a vermonti szenátor, Bernie Sanders lesz a fő felszólaló. A szervezők szerint a megmozdulás célja, hogy szembeszálljanak Trump „autoriter törekvéseivel”.

„Az elnök azt hiszi, hogy korlátlan hatalma van” – írják a mozgalom honlapján.
„De Amerikában nincsenek királyok – és nem fogunk meghátrálni a káosszal, a korrupcióval és a kegyetlenséggel szemben.”

Európa több városában – köztük Berlinben, Madridban és Rómában – is utcára vonultak az emberek, hogy szolidaritásukat fejezzék ki az amerikai tüntetőkkel.

Trump hívei azzal vádolják a szervezőket, hogy kapcsolatban állnak a szélsőbaloldali Antifa mozgalommal, és a mostani eseményt „Amerika-ellenes gyűlöletgyűlésnek” nevezték. Greg Abbott, Texas kormányzója már csütörtökön mozgósította az állam Nemzeti Gárdáját az austini tiltakozás előtt, a döntést a demokrata politikusok élesen bírálták. „Fegyveres katonákat küldeni békés tüntetők közé – ez az, amit királyok és diktátorok szoktak tenni” – mondta Gene Wu.

A Fox Newsnak adott, vasárnap adásba kerülő interjújában Trump is reagált a közelgő megmozdulásokra: „Egy király! Ez nem színjáték” – mondta a szombati előzetesben. „Tudják, királynak neveznek engem. Nem vagyok király.”

